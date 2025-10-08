Acțiune desfășurată de polițiștii rutieri împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român

La data de 7 octombrie a.c., în intervalul orar 09.00-12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Beltiug, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Satu Mare, au desfășurat o acțiune în localitatea Rătești, cu scopul de a crește gradul de disciplină rutieră și de a combate accidentele rutiere.

Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de către inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, în vederea identificării autovehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice.

În cadrul acțiunii desfășurate, au fost legitimate peste 70 de persoane și verificate peste 50 de autoturisme.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 16 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 8.000 de lei, fiind reținute 10 certificate de înmatriculare pentru modificarea sistemului de evacuare, noxe emise peste limita admisă și defecțiuni majore la sistemul de iluminare.