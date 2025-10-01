ANUNȚ MOȘINCAT OANA MĂDĂLINA ȘI MOȘINCAT MARIAN VASILE

ANUNŢ PRIVIND INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN – ZONĂ DE LOCUIT

SATU MARE, NR. CADASTRAL 188752

Iniţiator / beneficiar

MOȘINCAT OANA MĂDĂLINA ȘI MOȘINCAT MARIAN VASILE

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de 13.10.2025.

Observaţiile şi propunerile referitoare la intenţia de elaborare a planului pot fi transmise prin:

– scrisori depuse la registratura autorităţii zilnic între orele 9-15

– pe adresa de e-mail consultarepublica@primariasm.ro

– scrisori transmise prin poştă pe adresa primăriei (cu data de trimitere în termenul limită indicat) PRIMĂRIA SATU MARE, PIAŢA 25 OCTOMBRIE NR. 1, telefon 0261702553

Anunțul va fi afișat pe panou în zona de amplasament de către investitorul inițiator al PUZ.

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 28.10.2025 prin:

– afişare la sediul primăriei

– publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Etapele preconizate pentru consultarea publicului până la aprobarea planului:

1.Etapa pregătitoare: Dezbatere publică prin transmiterea de observații și propuneri până la data de ……………………….………………………………………………………………………… 13.10.20252.Etapa elaborării propunerilor………………………….estimat….. noiembrie 2025

3.Elaborarea Raportului consultării publicului……….estimat.. …….. ianuarie 2026