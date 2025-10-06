More

    ANUNȚ SC CONTI IMPEX SRL

    SC CONTI IMPEX SRL, CUI 11130596, cu sediul in Satu Mare, str. Toamnei nr.12, jud. Satu Mare anunţă solicitarea emiterii Autorizaţiei de mediu pentru activitatea conform cod CAEN 3100 – Fabricarea de mobila desfăşurata pe amplasamentul din Satu Mare, str. Toamnei nr.12, jud. Satu Mare.

    Consultarea documentaţiei, sugestii, reclamaţii se pot depune la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B în zilele de: luni-joi între orele 8-16,30 – vineri 8-14,00.

    Pentru orice informaţii referitoare la activitate, vă puteţi adresa la Direcția Județeană de Mediu Satu Mare, tel.0261-736003; fax. 0261-733500; e-mail: office@djmsm.anmap.gov.ro.

