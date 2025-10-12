Arbitraj perfect pentru Kovacs Istvan la cel mai încins meci al preliminariilor Mondialului 2026

Careianul Istvan Kovacs a condus impecabil, sâmbătă, cel mai tensionat meci al preliminariilor Campionatului Mondial din 2026, Serbia – Albania, disputat la Belgrad.

Într-un context încărcat politic, românul a gestionat fără greșeală partida câștigată surprinzător de oaspeți, scor 1–0, grație golului marcat de Rey Manaj în prelungirile primei reprize.

Kovacs i-a avut ca asistenți pe Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar Horațiu Feșnic a fost arbitru de rezervă. În ciuda atmosferei ostile și a mizei uriașe, centralul român a avut o prestație echilibrată și autoritară, acordând un singur cartonaș galben – lui Manaj, pentru gestul simbolic al „vulturului albanez” după gol.

UEFA a catalogat meciul drept „de mare risc”, din cauza tensiunilor istorice dintre cele două națiuni, însă partida s-a disputat fără incidente.

Cu victoria de la Belgrad, Albania urcă pe locul 2 în grupă, cu 11 puncte, în spatele Angliei (15), în timp ce Serbia rămâne pe 3, cu 7 puncte.