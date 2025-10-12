Aur și argint pentru sătmăreanul Molnar Raymond , la Naționale

Campionatul Național de Maraton Kaiac-Canoe – Bascov, 2025

Sportivii din Satu Mare au obținut din nou rezultate excelente la Campionatul Național de Maraton Kaiac-Canoe, desfășurat la Bascov, lângă Pitești.

Concursul s-a încheiat cu două medalii pentru Molnár Rajmond, care a reprezentat clubul Voința Arad.

K1 10 km (categoria Masters) –Medalie de aur

După un început tactic, Molnár Rajmond a reușit să se desprindă de pluton în jurul kilometrului 3 și a menținut un ritm constant până la final, obținând o victorie clară în condiții de vânt puternic.

K2 19 km (categoria Seniori) –Medalie de argint

În pereche cu Babos Claudiu, echipa a menținut o poziție solidă pe locul doi încă de la începutul cursei.

Vântul puternic a făcut competiția dificilă, dar perechea a rămas concentrată și a încheiat cu o performanță excelentă.

Sportivii sătmăreni au confirmat încă o dată valoarea lor, demonstrând forță, experiență și spirit de echipă pe traseele de maraton