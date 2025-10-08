Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți – Oportunități pentru Tineri și Persoane cu Dizabilități

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare organizează Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți și Persoane cu Dizabilități, un eveniment dedicat facilitării accesului pe piața muncii pentru tinerii absolvenți și pentru persoanele cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă.

Evenimentul va avea loc în data de 10 octombrie 2025, începând cu ora 09:00, la Casa Meșteșugarilor, str. Ștefan cel Mare nr. 18.

Până la această dată au fost contactați peste 250 de angajatori, dintre care 20 au confirmat participarea la bursă.

Principalele domenii în care se oferă locuri de muncă sunt:

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic: operator la prelucrarea maselor plastice, controlor de calitate

Tratarea și acoperirea metalelor: operator turnătorie, stivuitorist

Fabricarea de aparate electrocasnice: magaziner, operator electromecanic etc.

Fabricarea altor echipamente electrice: muncitor necalificat la asamblarea pieselor, tehnician mașini și utilaje, inginer producție etc.

Producția de piese și accesorii pentru autovehicule: stivuitorist, tehnician programare, lansare și urmărire producție, operator introducere, validare și prelucrare date, operator la prelucrarea cauciucului

Fabricarea de mobilă: tapițer etc.

Construcții: dulgher, mașinist la mașini pentru terasamente

Comerț: manager produs, specialist resurse umane, gestionar depozit, lucrător comercial etc.

Alte domenii: lăcătuș mecanic, ucenic, electrician în construcții, ifronist, inginer sudor, confecționer asamblor articole din textile, sudor, strungar, lăcătuș, inginer TCM etc.

Absolvenții sunt așteptați cu CV-urile pregătite, dorința de afirmare și deschiderea de a interacționa direct cu angajatorii prezenți. Acesta este un prilej excelent de a obține un loc de muncă, de a participa la interviuri rapide sau de a se informa direct despre cerințele actuale ale pieței muncii.

Angajatorii interesați sunt rugați să confirme participarea până joi, 9 octombrie 2025, ora 14:00, la adresa de e-mail ajofm.sm@anofm.gov.ro sau la numărul de telefon 0261/770.237.

Evenimentul face parte din seria de acțiuni derulate de AJOFM Satu Mare pentru creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și combaterea excluziunii sociale. Scopul este de a crea un cadru favorabil întâlnirii directe între angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.