Conducător auto prins fără permis de conducere

La data de 16 octombrie a.c., în jurul orei 10.15, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Tășnad, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe Drumul Național 1F, din oraș Tășnad, au oprit un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitară și remorcă, condus de un tânăr de 20 ani, din localitatea Moftin. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.