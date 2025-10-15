Consiliul Județean Satu Mare sprijină femeile antreprenor

Miercuri, 15 octombrie, patronatele Organizației Femeilor Antreprenor (OFA) și Federației pentru Inovare și Competitivitate Sustenabilă în IMM-uri (FICSIMM) au organizat, în cadrul celei de-a doua ediții a Caravanei OFA, o conferință regională cu tema:

„Leadership antreprenorial în România 2025–2030”.

Evenimentul a adus împreună antreprenori, lideri de opinie și specialiști în domenii-cheie într-un cadru de dialog deschis și constructiv, pentru a analiza direcțiile strategice ale IMM-urilor pentru următorii ani, accesul la instrumente financiare adaptate, provocările fiscale actuale, precum și implicațiile viitorului Buget European 2028 – 2034.

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, prezent la eveniment, le-a felicitat pe doamne pentru puterea lor extraordinară cu care gospodăresc atât familiile proprii, cât și afacerile.

„Suntem în secolul XXI, când ne confruntăm cu inteligența artificială, care nu are gen, și vom lupta împreună cu un viitor pe care nimeni nu îl cunoaște. Deoarece de-a lungul timpului s-a demonstrat că puterea economică este superioară celei politice, avem nevoie de sinceritate și de colaborare pentru a ieși din criza în care ne aflăm.”

La eveniment a fost pezentă şi viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămăşan Ilieş, care a transmis gândurile sale bune.

Antreprenoarele din Satu Mare, care doresc să se implice activ în dezvoltarea comunității de afaceri locale, sunt invitate să se înscrie în Organizația Femeilor Antreprenor.