Controale ale D.S.V.S.A. Satu Mare pentru siguranța alimentelor și protejarea sănătății consumatorilor – Retragerea unui produs alimentar neetichetat corespunzător

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, în perioada menționată, 91 acțiuni de control. Verificările au vizat : unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități catering, depozite alimentare, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități alimentație publică, cantine, baruri, brutării, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume fructe.

Controalele efectuate în unități, sunt realizate de către inspectorii de specialitate din domeniile siguranței alimentare, a produselor de origine animală și non animală cu respectarea strictă, a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a normelor stabilite de Autoritate Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectarea cerințelor specifice programului HACCP, cu respectarea și realizarea Programului de Autocontrol în unitățile de producție și procesare produse alimentare de origine animală și non animală.

Scopul ancestor acțiuni este de a preveni și evita apariția toxiinfecțiilor alimentare, a fraudelor alimentare, a substituirii de produse, care ar putea pune în pericol sănătatea consumatorilor, dar și de a întări încrederea publicului în siguranța alimentelor comercializate pe teritoriul județului.

Programul ‘ Laptele, Cornul si Mărul ‘ implementat în teren si in acest an, beneficiind de o finanțare Europeană, cât și de la bugetul de stat, pentru a asigura alimente pentru elevii din țară și județ. Astfel inspectorii de specialitate, din sectorul siguranța alimentelor, vor verifica pe lângă transportul, depozitarea, desfacerea acestor produse și ,

Calitatea produselor cuprinse în program, care a fost strict reglementată :

– Fructele și legumele, trebuie să fie încadrate la categoria Extra sau I. și să fie însoțite întotdeauna de certificat de conformitate. Se permite și distribuirea de fructe/legume, ca prune, morcovi, țelină cu respectarea standardelor U.E.

– Laptele – trebuie livrat pasteurizat sau UHT, fără a prezenta adausuri, de zahăr, îndulcitori, cacauă.

– Iaurtul precum și alte produse lactate fermentate clasice fără alte adausuri, iar Brânza/Cașul doar în unitățile preșcolare și școlare care dețin spații de frig ( frigidere) funcționale.

– Produsele de panificație – să fie produse din făină integrală sau dietetică cu un nivel redus de zahăr, grăsimi sau sare.

D.S.V.S.A. Satu Mare, continuă seria de controale oficiale tematice, cu privire la respectarea condițiilor de igienă și a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în cantinele unităților preșcolare și școlare, în unități tip catering care asigură mese calde în școli, cămine sau grădinițe, dar și a modului de păstrare și desfacere a produselor alimentare în chioșcurile de incintă.

Consumatorilor li se recomandă:

Apariția unor cazuri de Antrax și Rabie pe teritoriul țării noastre, obligă instituția noastră D.S.V.S.A. Satu Mare, să atragă atenția consumatorului larg, despre pericolul pe care îl reprezintă achiziționarea și consumul de carne, provenită de la diferite specii de animale abatorizabile, ( bovine, suine, ovine/caprine) în urma unor sacrificări clandestine, necontrolate și neverificate de către serviciile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, sau de către medici veterinari oficiali abilitați în acest scop. Consumul unor astfel de cărnuri neverificate, neavizate și nemarcate prin marcă de sănătate, poate duce la îmbolnăviri foarte grave sau chiar la decesul consumatorilor.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 1 sancțiune contravențională, din care 1 amendă contravențională, în valoare de 10.000 lei, pentru 1 brutărie/patiserie din localitatea Satu Mare – pentru ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare în vederea depozitării și comercializării acestora.

După o lungă perioadă, de liniște a fost diagnosticat și apoi confirmat, în cadrul L.S.V.S.A. Satu Mare și al doilea caz de Trichineloză, la un porc, de sex femel, crescut într-o exploatație non profesională, din localitatea Odoreu. Carcasa porcului împreună cu subprodusele în greutate de 160 Kg și cu o valoare de 2400 lei, a fost supusă sechestrului/ reținerii oficiale, denaturării și incinerării într-o unitate de ecarisare a teritoriului, autorizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din județul nostru. Datorită faptului că suina a fost identificată prin crotaliere și proprietarul a înscris – o, în Baza Națională de Date, proprietarul va fi despăgubit la valoarea de piață a animalului.

A.N.S.V.S.A. ne informează că furnizorul LA CASTELLANE DISTRIBUTION srl, împreună cu Supermarketul – CARREFOUR ROMÂNIA – au inițiat și efectuează :

Retragerea și Rechemarea produsului : LASAGNA BOLOGNESE VEGAN – gramaj : 400 G, – Brand : COME A CASA – EAN : 5413848277247, LOT. : 3012140 / DLC/ Termen de Valabilitate. : – 17.10.2025

Cauza Retragerii : ALERGENUL ȚELINĂ, NU ESTE MENȚIONAT PE ETICHETA PRODUSULUI.

Recomandare : Persoanele care dețin produsul descris și dacă sunt alergice la țelină, să nu-l consume, ci să-l distrugă, sau să-l returneze la unitățile de comercializare, urmând să primească contravaloarea lui. Nu este necesară prezentarea bonului fiscal. Persoanele care nu sunt alergice la țelină, pot consuma acest produs fără nici un risc.

Data, până la care se poate face returnarea produsului : 10.11.2025

Pentru sesizări, reclamații în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentare, vă rugăm să apelați CALL CENTER la numărul de telefon 0800826787 sau 0261715956.