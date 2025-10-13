COPILĂRIE Satu Mare, tărâmul poveștilor: „Toamna fermecată” și Caravana miniTIFF au adus zâmbete și magie

Două zile pline de culoare, film și teatru pentru cei mici la Casa Meșteșugarilor

Sâmbătă și duminică, 11–12 octombrie, Casa Meșteșugarilor din Satu Mare s-a transformat într-un adevărat tărâm al copilăriei. Sub semnul evenimentului „Toamna fermecată”, sute de copii au participat la spectacole de teatru de păpuși, proiecții de film, activități creative și momente magice.

În acest an, atmosfera de basm a fost completată de Caravana miniTIFF, versiunea pentru copii a celebrei Caravane TIFF Unlimited, care a adus în fața celor mici povești pline de farmec și aventură.

Povești, prietenii și aplauze la „Toamna fermecată”

Sâmbătă, 11 octombrie, „Toamna fermecată” a umplut Casa Meșteșugarilor de râsete, veselie și emoție. Copiii au pășit pe tărâmul poveștilor, unde imaginația a fost personajul principal.

Micii participanți s-au bucurat de activități creative realizate în parteneriat cu Librăria Cărturești, iar momentul de teatru de păpuși „Acorduri de prietenie”, pus în scenă de Trupa Brighella a Teatrului de Nord, a adus aplauze și zâmbete în rândul publicului.

Duminică, 12 octombrie, evenimentul a continuat cu aceeași energie molipsitoare. Sute de copii de toate vârstele au descoperit lumi magice prin povești, teatru și jocuri creative. Spectacolul „Viața secretă a celor mai neașteptate obiecte”, realizat de Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca, a captivat imaginația celor mici, dovedind că magia poate prinde viață chiar și în cele mai banale lucruri.

MiniTIFF – filme, emoții și aventuri pentru copii

Tot în cadrul evenimentului „Toamna fermecată”, Caravana miniTIFF a revenit la Satu Mare, de această dată într-o variantă dedicată exclusiv copiilor.

Sâmbătă și duminică, 11–12 octombrie, Casa Meșteșugarilor a găzduit proiecțiile filmului „Aladdin”, producție Disney plină de suspans, culoare și emoție. Povestea fermecătorului erou a adus bucurie și fascinație celor mici, care au urmărit filmul cu ochii mari și inimile pline de încântare.

Caravana miniTIFF face parte din programul TIFF Unlimited, un proiect care aduce magia cinematografiei în comunitățile din întreaga țară, oferind copiilor ocazia de a descoperi filme de calitate într-un cadru prietenos și educativ.

Două zile de bucurie autentică

„Toamna fermecată” și Caravana miniTIFF au fost organizate de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, cu sprijinul Librăriei Cărturești și al Teatrului de Nord Satu Mare.

Timp de două zile, copiii sătmăreni au trăit experiențe care le-au aprins imaginația și le-au oferit momente de neuitat — dovadă că, atunci când cultura se întâlnește cu inocența, rezultatul nu poate fi decât unul fermecat.