CREDINȚĂ Vizită pastorală și filantropică a Preasfințitului Părinte Iustin în județul Satu Mare

Întâlnire cu profesorii de religie, sprijin pentru vârstnici și vizită pe șantierul noii biserici din Păulești

Joi, 9 octombrie, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a efectuat o amplă vizită în județul Satu Mare, îmbinând dimensiunea educațională, filantropică și pastorală a misiunii sale.

Consfătuirea profesorilor de religie – un moment de comuniune și reflecție

La Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, Preasfinția Sa a prezidat consfătuirea anuală a profesorilor de religie din școlile și liceele județului.



Evenimentul a reprezentat un prilej de comuniune și schimb de experiență între cadrele didactice care contribuie la formarea spirituală a tinerei generații.

Campania „Ajută un bătrân să zâmbească” – lumină și speranță pentru vârstnici

În aceeași zi, ierarhul a vizitat sediul Protopopiatului Ortodox Satu Mare, unde se derulează campania filantropică „Ajută un bătrân să zâmbească”, componenta „Consultații oftalmologice și oferirea de ochelari gratuit”, destinată unui număr de 200 de persoane vârstnice.

Proiectul este susținut de Federația Filantropia și se desfășoară în perioada 8–11 octombrie 2025, în patru locații diferite:

Protopopiatul Ortodox Satu Mare;

Centrul Rezidențial „Bunul Samarinean” din Coroieni (Protopopiatul Lăpuș);

Centrul Cultural Pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Sighet;

Parohia din Șișești (Protopopiatul Baia Mare).

Campania poate fi susținută prin SMS la numărul 8864 cu textul „Dăruiește” sau prin donații în contul Federației Filantropia: RO14 BTRL RONC RT00 M037 5508.

Vizită la Parohia Păulești – credință și construcție pentru viitor

Tot joi, Preasfințitul Părinte Iustin, însoțit de părintele arhidiacon Teodosie Bud, consilier eparhial economic, a vizitat Parohia Ortodoxă Păulești, păstorită de preotul paroh Alin Andreescu. La întâlnire a fost prezent și părintele Gabriel Gorgan, protopopul Sătmarului.

Preasfinția Sa a vizitat șantierul noii biserici aflate în construcție, un proiect amplu și necesar pentru comunitatea de credincioși. Episcopul a oferit îndrumări administrative și gospodărești, încurajând preoții și credincioșii să continue cu jertfelnicie lucrările la acest lăcaș de cult.

O zi a faptelor bune și a comuniunii

Prin aceste activități, Preasfințitul Părinte Iustin reafirmă rolul Bisericii ca factor de educație, sprijin social și îndrumare morală, demonstrând că slujirea aproapelui este o formă concretă de mărturisire a credinței.