CSM Olimpia Satu Mare – LPS Satu Mare 27–36 (15–19)

Handbal feminin:

LPS Satu Mare s-a impus în derby-ul sătmărean al junioarelor III

Echipa de junioare III a clubului Liceul cu Program Sportiv Satu Mare s-a impus clar în derby-ul local al etapei a 5-a din Campionatul Național de Handbal Feminin – seria N, disputat în Sala „Ecaterina Both”.

Formația CSM Olimpia Satu Mare a cedat cu scorul de 27–36, suferind a doua înfrângere a sezonului.

Partida a fost una echilibrată în primele 18 minute, când fetele antrenate de Kibédi Albert, Nagy Flórián și Lucaci Dénes au condus pe tabela de marcaj până la scorul de 10–10. De acolo însă, echipa LPS, pregătită de Alin Popa, a preluat controlul meciului și a intrat la pauză cu un avantaj de patru goluri (15–19).

În partea secundă, elevele de la LPS au continuat să fie mai eficiente în atac și mai sigure în apărare, desprinzându-se decisiv. La zece minute de final, diferența era de șapte goluri (19–27), iar finalul a consemnat victoria oaspetelor cu 36–27.

Pentru CSM Olimpia, cele mai bune marcatoare au fost Elek Zsófia și Ványi Maia Kristina, fiecare cu câte șase reușite.

După acest rezultat, CSM Olimpia Satu Mare rămâne pe locul 4 în clasament, cu 6 puncte, în timp ce LPS Satu Mare își consolidează poziția în partea superioară a ierarhiei.

În etapa următoare, programată pe 25 octombrie, echipa Olimpiei va evolua în deplasare, pe terenul celor de la ACS Atletik Satu Mare.

Echipele clubului din categoriile de vârstă junior II și junior I au avut pauză competițională în acest sfârșit de săptămână.

Conducerea LPS Satu Mare a transmis, după partidă, un mesaj de apreciere pentru evoluția elevelor sale:

„A fost un meci intens, cu emoții și adrenalină la maximum. Fetele noastre au revenit puternic, au preluat conducerea și nu au mai cedat până la final. A fost o demonstrație de determinare, curaj și unitate. Felicitări echipei și antrenorului Alin Pop pentru munca și pasiunea arătate!”