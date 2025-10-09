CULTURĂ Ardudul, pe harta „Flavours of Romania”

Charlie Ottley, realizatorul celebrului documentar de pe Netflix, a descoperit poveștile Cetății Ardud alături de istoricul Ștefan Berci

Frumusețea și istoria locului au fost readuse în atenția publicului internațional odată cu filmările pentru noul sezon al emisiunii „Flavours of Romania”, realizată de Charlie Ottley, cunoscut promotor al valorilor, tradițiilor și patrimoniului românesc.

Ardudul, destinație de poveste în documentarul britanicului

În cadrul filmărilor, Charlie Ottley a poposit la Cetatea Ardud, una dintre cele mai importante atracții istorice din județul Satu Mare. Aici, realizatorul britanic a fost însoțit de Ștefan Berci, istoric și referent cultural, care i-a dezvăluit poveștile fascinante ale cetății și legendele care au însoțit-o de-a lungul secolelor.

Promovare internațională pentru patrimoniul local

Prezența Ardudului în „Flavours of Romania”, difuzată pe Netflix, reprezintă o recunoaștere a valorii culturale și turistice a zonei. Apariția este totodată o confirmare a eforturilor constante de promovare a identității locale, dar și o oportunitate extraordinară de a face cunoscute poveștile, tradițiile și monumentele care definesc comunitatea.

Un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate

„Suntem mândri că frumusețile și istoria locului nostru au fost incluse în această producție de prestigiu. Este dovada că eforturile noastre de a promova atuurile localității Ardud dau roade și că moștenirea noastră culturală are ecou dincolo de granițele țării”, au transmis reprezentanții administrației locale.