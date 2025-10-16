DIPLOMAȚIE Dialog româno-german pentru dezvoltare economică la Satu Mare

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, și prefectul Altfatter Tamás s-au întâlnit cu reprezentanții Camerei de Comerț Româno-Germane și ai AERG Nord-Vest

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, împreună cu prefectul județului, Altfatter Tamás, i-au primit joi, la sediul Consiliului Județean, pe Sebastian Metz, președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane (AHK), și pe Iuliu Cadar, președintele Asociației Economice Româno-Germane pentru Regiunea de Nord-Vest (AERG).

Întâlnirea a avut loc în contextul evenimentului regional organizat de AHK, dedicat consolidării relațiilor economice și identificării de noi oportunități de colaborare în județul Satu Mare.

AHK, interes crescut pentru economia locală

Vizita oficială a lui Sebastian Metz la Satu Mare a urmărit evaluarea dinamicii economiei locale și a potențialului de dezvoltare al județului, prin prisma parteneriatelor româno-germane deja existente.

Discuțiile au vizat contextul politic și economic actual, impactul acestuia asupra mediului de afaceri și necesitatea implementării unor politici locale care să încurajeze tinerii să rămână în județ după terminarea studiilor. Un accent aparte s-a pus pe crearea de locuri de muncă stabile, atractive și bine remunerate, ca factor decisiv în menținerea capitalului uman în regiune.

Consiliul Economic Consultativ – un model de colaborare locală

În cadrul întrevederii, președintele Pataki Csaba a prezentat „Consiliul Economic Consultativ al Județului Satu Mare”, un parteneriat inovator între administrația publică, mediul de afaceri și mediul universitar, menit să ofere un cadru coerent de consultare și decizie pentru dezvoltarea economică locală.

De asemenea, acesta a vorbit despre proiectul realizat împreună cu Hans Linder, care are ca scop dezvoltarea competențelor tehnice ale copiilor și tinerilor, prin programe educaționale și activități practice care pregătesc viitoarea generație pentru piața muncii.

Propuneri pentru implicarea firmelor germane

Președintele Consiliului Județean i-a invitat pe partenerii germani să contribuie cu exemple de bune practici și să se alăture proiectelor de dezvoltare locală.

El a subliniat că implicarea mediului economic german poate aduce un plus de expertiză, resurse și stabilitate, contribuind la consolidarea unui ecosistem economic durabil la nivel județean.

Satu Mare – un partener deschis pentru investiții

Prin astfel de întâlniri, județul Satu Mare confirmă deschiderea sa către cooperare internațională, promovând un dialog constructiv între instituții și mediul privat.

Vizita delegației AHK și AERG marchează o nouă etapă în construirea de punți economice între Satu Mare și partenerii germani, bazate pe inovație, educație și investiții sustenabile.