DOLIU. S-a stins Mătușa Floare Fința, tezaur viu al Țării Oașului

Comunitatea din Negrești-Oaș și din toată Țara Oașului își ia rămas-bun de la una dintre cele mai iubite și respectate figuri ale satului oșenesc

O veste care a cutremurat sufletele oșenilor

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a transmis un mesaj profund emoționant la aflarea veștii trecerii în neființă a Mătușii Floare Fința, un simbol al autenticității, al demnității și al dragostei pentru valorile oșenești.

„Rămas bun, mătușa Floare Fința! O veste fulgerătoare ne-a cutremurat sufletele: mătușa Floare a hotărât să plece într-un loc mai bun, lăsând în urmă o durere imensă și un gol de neînlocuit”, a scris edilul.

Un tezaur viu al Oașului

Pentru întreaga comunitate, Mătușa Floare Fința nu a fost doar o persoană, ci o veritabilă instituție a sufletului oșenesc.

Prin înțelepciunea ei, prin bunătate și prin felul demn în care a purtat tradiția, ea a devenit un tezaur viu al patrimoniului cultural, o moștenire unică, un model de curățenie sufletească și iubire pentru rădăcini.

„A fost o piatră de temelie a comunității noastre, un reper de neuitat pentru generațiile care vin”, a subliniat primarul Aurelia Fedorca.

O pierdere care lasă urme adânci

Despărțirea de Mătușa Floare Fința lasă în inimile celor care au cunoscut-o un dor fără margini. Cu dragoste și regret, oamenii din Negrești-Oaș își iau rămas-bun de la cea care le-a fost sprijin, povățuitor și simbol al continuității tradiției.

„Oașul a pierdut astăzi o parte din sufletul său, dar moștenirea lăsată de Mătușa Floare va dăinui pentru totdeauna”, a mai transmis primarul.

Lumina unei vieți care nu se stinge

În amintirea ei rămân chipul blând, vorba cu tâlc și dragul nemărginit pentru locurile natale.

Negrești-Oaș își pleacă fruntea în semn de recunoștință, iar cei care au iubit-o o poartă în suflet ca pe o comoară de preț.

Dumnezeu să o odihnească în pace!