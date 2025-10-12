Educație rutieră pentru elevii din Mărăras și Ardud – Polițiștii au adus siguranța mai aproape de copii

La data de 9 octombrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au desfășurat la Școala Gimnazială din localitatea Mădăras și la Liceul Tehnologic din localitatea Ardud, două activități preventiv-educative dedicate celor mai tineri participanți la trafic.

Evenimentul, parte a Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră, a reunit 164 de preșcolari, elevi din clasele primare și gimnaziale, care au avut ocazia să înțeleagă, într-o manieră interactivă, importanța respectării regulilor de circulație. Pe lângă prezentarea unor date statistice privind evoluția accidentelor rutiere la nivel național și județean, elevii au participat la jocuri tematice și la un exercițiu practic de patrulare școlară, desfășurat pe DN 19 A, în zona trecerii de pietoni de lângă școală.

Astfel de activități contribuie la formarea unui comportament responsabil în trafic încă de la vârste fragede, consolidând parteneriatul dintre poliție, școală și comunitate.

„Siguranța în trafic începe cu educația – iar educația rutieră este un pas esențial pentru viitor.”

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare vă recomandă:

1. Traversați doar prin locuri permise – Folosiți trecerile de pietoni, pasarelele sau zonele semnalizate corespunzător. Evitați traversările printre mașini sau în curbe, unde vizibilitatea este redusă;

2. Respectați semnalele luminoase și indicațiile polițistului rutier – Chiar dacă nu circulă mașini, așteptați culoarea verde a semaforului pentru pietoni;

3. Asigurați-vă temeinic înainte de a traversa – Nu vă angajați în traversare fără să vă uitați în ambele sensuri, chiar și pe trecerea de pietoni. Contactul vizual cu șoferii poate salva vieți;

4. Evitați utilizarea telefonului mobil sau a căștilor audio când traversați – Atenția distribuită vă poate împiedica să observați pericolele din trafic;

5. Nu alergați pe trecerea de pietoni și nu vă opriți brusc pe carosabil – Comportamentul imprevizibil poate duce la accidente;

6. Fiți vizibili! – În condiții de vizibilitate redusă (noapte, ceață, ploaie), purtați îmbrăcăminte deschisă la culoare sau cu elemente reflectorizante, mai ales în zonele fără iluminat public;

7. Respectați obligațiile legale – Traversarea neregulamentară, deplasarea pe partea carosabilă sau neacordarea priorității vehiculelor atunci când nu aveți acest drept pot atrage sancțiuni și, mai grav, pot duce la accidente grave.