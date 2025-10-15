EVENIMENT. Creșele din Satu Mare se umplu de culorile toamnei și veselie

Activități creative și tematice pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor

Primăria municipiului Satu Mare susține educația copiilor și încurajează activitățile care contribuie la dezvoltarea lor armonioasă. În această perioadă, micuții din creșele orașului sunt implicați într-o serie de activități dedicate anotimpului ruginiu, menite să stimuleze imaginația și creativitatea.

Târguri de toamnă și ateliere interactive

În cadrul unor mici târguri de toamnă, copiii se bucură de ateliere creative, povești și expoziții tematice, dar și de jocuri muzicale, activități senzoriale și culinare.

Aceste experiențe le oferă ocazia să exploreze lumea prin joc și să învețe într-un mod distractiv și educativ.

Implicarea părinților și a cadrelor didactice

Primăria apreciază implicarea părinților și a cadrelor didactice, fără de care aceste activități nu ar fi posibile. Participarea lor activă contribuie la formarea armonioasă a copiilor și la consolidarea legăturii dintre familie, educatori și comunitate.

Educație prin joc și experiențe practice

Activitățile de toamnă din creșele municipiului Satu Mare dovedesc că învățarea poate fi o experiență plină de culoare, bucurie și creativitate, pregătind copiii pentru etapele următoare ale educației și dezvoltării lor.