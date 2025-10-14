Eveniment editorial. Lansarea volumului antologic de articole, studii și cercetări „Din tezaurul Bibliotecii Județene Satu Mare”

Biblioteca Județeană Satu Mare organizează marți, 21 octombrie, cu începere de la ora 15:00, evenimentul de lansare a primului volum al lucrării „Din tezaurul Bibliotecii Județene Satu Mare”, semnat de Viorel Câmpean și Marta Cordea. Evenimentul se va derula în prezența autorilor, în găzduirea Sălii de lectură „Gheorghe Bulgăr” și are menirea de a facilita publicului sătmărean descoperirea tezaurului de vechi tipărituri și documente deținute de Biblioteca Județeană Satu Mare.

Acest prim volum antologic, impresionant atât prin întindere, cât și prin vastele preocupări de care dau dovadă cei doi autori, reunește, în cele peste 500 de pagini, 30 de articole și studii publicate, de-a lungul ultimilor 15 ani, în numeroase reviste și alte publicații periodice de specialitate și de cultură din țară. Antologia a strâns între coperți informații despre carte, despre autori, colecționari și cititori de cărți, grupate în cinci capitole: „Bibliofilie și bibliofili”, „Personalități. Contribuții bio-bibliografice”, „Interferențe culturale româno-maghiare”, „Culegători de folclor”, „Prietenii literare”. Principalul izvor de informare pentru studiile și articolele semnate de cei doi autori a fost fondul aparținător secției Colecții Speciale a Bibliotecii Județene Satu Mare. Acest lucru a fost definitoriu în atribuirea titlului acestui prim volum.

Abia scoasă de sub tipar, sub auspiciile Editurii Marist din Baia Mare, lucrarea va fi prezentată de Dariana Săsărman–Țou, managerul Bibliotecii Județene Satu Mare; dr. Daniela Elena Bălu, directorul Muzeului Județean Satu Mare; prof. dr. Radu David de la Colegiul Național „Ioan Slavici”; col. (r) Voicu Șichet, editorul coordonator al Revistei „Eroii Neamului” și ing. ec. Crisian Mareș, directorul Editurii Marist.

La evenimentul de lansare sunt invitați să participe reprezentanții autorităților administrative locale și județene, managerii și directorii instituțiilor publice locale și ai unităților de învățământ, foștii directori și manageri ai Bibliotecii Județene Satu Mare, colegii din instituțiile publice de cultură, dascăli, jurnaliști, întreaga comunitate culturală și scriitoricească a Sătmarului.