Evenimente rutiere cercetate de polițiștii sătmăreni

La data de 9 octombrie a.c., ora 13.50, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Cimitirului, din municipiul Carei.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un cetățean maghiar, de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Cimitirului, la intersecția cu strada Viilor, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autoturism, condus de către o tânără, de 22 de ani, din localitatea Tiream, intrând în coliziune cu acesta.

În urma accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătoarei auto, aceasta fiind transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

***

La data de 9 octombrie a.c., ora 14.26, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Victoriei, din oraș Negrești-Oaș.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 35 de ani, din oraș Negrești-Oaș, a fost acroșat de un autoturism, în timp ce s-ar fi angajat în traversarea drumului public pe trecerea de pietoni, marcată și semnalizată corespunzător.

Conducătorul autoturismului implicat în accident nu a oprit la fața locului și a părăsit zona fără încuviințarea poliției. Ca urmare a accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a bărbatului, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În urma verificărilor și investigațiilor efectuate, polițiștii au identificat conducătorul auto în oraș Negresti-Oaș, ca fiind un bărbat, de 75 de ani, din oraș Negrești-Oaș. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției.

Pentru fluidizare și control al traficului rutier în județ, polițiștii au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 60.000 de lei

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 9 octombrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 18.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 60.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 13 conducători de autoturisme.