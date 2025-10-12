Handbal junioare I: CSM Olimpia Satu Mare – AHC Valeria Motogna Zalău 35–35 (19–20)

Final de infarct și un punct salvat de fetele lui Cipri Mărieș

– debut promițător pentru handbalistele CSM Olimpia Satu Mare în Campionatul Național de Junioare I

Start bun de sezon pentru echipa feminină CSM Olimpia Satu Mare, care a reușit sâmbătă un rezultat de egalitate în fața uneia dintre favoritele Seriei E, AHC Valeria Motogna Zalău. Partida disputată în sala Liceului Tehnologic Traian Vuia – Unio s-a încheiat la egalitate, 35–35 (19–20), după un meci spectaculos, plin de intensitate și răsturnări de situație.

Elevele antrenorului Ciprian Mărieș au fost susținute de un public entuziast și au demonstrat caracter, revenind de mai multe ori din dezavantaj. Ariana Alexandra Ionescu (8 goluri) și Maria Fenesan (7) au fost principalele realizatoare, în timp ce Patricia Sabina Cherekeș a avut un meci perfect – 6 goluri din 6 aruncări, inclusiv două de la 7 metri.

După o primă repriză echilibrată, CSM Olimpia a condus în mai multe rânduri în partea a doua, însă zălăuancele au revenit pe final. Elevele fostei internaționale, Valeria Motogna au condus ostilitățile în artea a doua când au avut și trei goluri avans…Doar că în ultimele 2 minute fetele noastre au găsit energia de a reveni, au provocat două eliminări adversarelor, și au reușit egalarea în ultimele secunde prin Lavinia Andreicuț.

Grație acestui punct, CSM Olimpia Satu Mare ocupă locul 3 în Seria E după prima etapă. Următorul meci va avea loc pe 25 octombrie, în deplasare, la KKS Cămin, într-un veritabil derby județean al junioarelor I.

JUNIOARE I, SERIA E, ETAPA 1

CSM Olimpia SatuMare – AHC Valeria Motogna Zalău 35–35 (19–20)

CSM Olimpia: Ana Maria Irimescu, Lavinia Andreicuț (1 goluri), Ariana Alexandra Ionescu (8), Ioana Maria Teodora Pop, Mara Marghitaș, Maria Daria Secu (6), Denisa Daniela Doboș, Ștefania Maria Fabiana Peter (3), Maria Fenesan (7), Patricia Sabina Cherekeș (6), Roberta Bagaian, Andrada Nicoleta Perța, Daniela Trif (3), Tamás Petra Mónika, Aida Maria Palincaș, Iulia Maria Paicu (1).

Antrenor: Ciprian Mărieș.