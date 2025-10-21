FOTO. COLIZIUNE Accident între o ambulanță și un autoturism, la intrarea în Vetiș

Două persoane au ajuns la spital, după ce un șofer nu a respectat semnificația indicatorului „Cedează trecerea”

Intervenție de urgență în apropiere de Satu Mare

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a fost solicitat să intervină luni seară, în jurul orei 20:20, în urma unui accident rutier produs în localitatea Vetiș.

Din primele informații transmise prin apel la 112, în coliziune au fost implicate o autospecială medicală de urgență și un autoturism, existând suspiciunea că o persoană ar fi fost încarcerată.

La fața locului au intervenit rapid o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de prim-ajutor și o ambulanță de tip Terapie Intensivă Mobilă.

Două persoane, transportate la spital

În total, în accident au fost implicate patru persoane. Dintre acestea, două — un bărbat de aproximativ 60 de ani și o femeie de aproximativ 45 de ani — au fost preluate de echipajele medicale și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații suplimentare.

Echipajele operative au acționat pentru deconectarea bornelor de la acumulatorii vehiculelor implicate, sablarea carosabilului și înlăturarea scurgerilor de combustibil, în vederea prevenirii izbucnirii unui incendiu.

Vinovatul ar fi un șofer care nu a acordat prioritate

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, accidentul s-a produs la sensul giratoriu de la intrarea în localitatea Vetiș, pe DJ 194B.

Polițiștii au stabilit că un bărbat de 65 de ani, din municipiul Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism, nu a respectat semnificația indicatorului „Cedează trecerea” și a intrat în coliziune cu o ambulanță care circula regulamentar pe DN 19, din direcția Satu Mare către Decebal. Ambulanța era condusă de un bărbat de 51 de ani, din municipiul Carei.

În urma impactului, conducătorul autoturismului și o pasageră de 43 de ani au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția continuă cercetările

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier.