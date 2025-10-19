În premieră la Satu Mare, Conferința GOD a adunat sute de oameni la Casa Meșteșugarilor!

Sâmbătă seara, Casa Meșteșugarilor din Satu Mare s-a transformat într-un veritabil spațiu al conexiunii dintre artă, știință și credință, găzduind prima ediție a proiectului GOD – Guidance. Oneness. Depth. Evenimentul, conceput de mezzosoprana Beata Pap și jurnalista Ioana Pietrar, a reunit sute de participanți într-o atmosferă încărcată de emoție, reflecție și inspirație.

Gazdele serii i-au invitat pe cei prezenți „să lase ceasurile și graba deoparte” și să fie prezenți „aici și acum”, deschiși la dialog, trăire și comuniune prin artă.

Deschiderea evenimentului a fost una memorabilă – Beata și Răzvan Pap, alături de pianistul Balaskò Balázs, au oferit un moment muzical rafinat, o incursiune sonoră în universul muzicii clasice, care a captivat publicul.

A urmat o degustare de vinuri oferită de Crama Rătești, un moment elegant și plin de savoare. Sub îndrumarea fondatorului cramei și a echipei sale, invitații au descoperit poveștile din spatele fiecărui sortiment de vin, într-o atmosferă de rafinament și bucurie. Somelierul a completat experiența cu o prezentare despre tradiția vinurilor sătmărene și pasiunea care le dă viață.

În timpul degustării, pianista Corina Săvian și violonista Stela Pascari au adăugat un plus de grație serii, printr-un acompaniament muzical delicat și inspirat.

Momentul artistic a fost urmat de un discurs emoționant al medicului Călin Terțan, care a vorbit despre credință, speranță și puterea vindecării – teme care au pregătit publicul pentru proiecția filmului „0,1%?”, realizat de Corina și Călin Terțan.

Documentarul a atins profund publicul, prezentând povești autentice despre vindecări inexplicabile și despre conexiunea subtilă dintre știință, suflet și divinitate.

Seara s-a încheiat cu o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri, în care spectatorii au dialogat deschis cu invitații, împărtășind gânduri, emoții și reflecții personale.