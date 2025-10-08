,,ÎN SIGURANȚĂ LA VOLAN, STOP ACCIDENTELOR!”, program de reintegrare a persoanelor care au comis infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice

Programul de prevenție destinat persoanelor care au comis infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice ,,ÎN SIGURANȚĂ LA VOLAN, STOP ACCIDENTELOR!” este implementat anual la nivelul județului Satu Mare ca urmare a unei colaborări interinstituționale dintre Serviciul de Probațiune Satu Mare și Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, prin structura de prevenire și poliție rutieră.

Programul a fost conceput pentru a veni în sprijinul reintegrării persoanelor care au comis infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, persoane aflate în evidența serviciilor de probațiune, față de care instanța a depus fie măsura amânării aplicării pedepsei, fie suspendarea executării pedepsei.

Implementat și la nivelul județului Satu Mare, programul preia și dezvoltă experiența Serviciului de Probațiune Satu Mare, a polițiștilor rutieri și a polițiștilor de prevenire din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Satu Mare, principalul beneficiu fiind concretizat în reducerea riscului de victimizare a populației și de creștere a gradului de conștientizare a grupului țintă cu privire la pericolele la care se expun, atât ei, cât și ceilalți participanți la trafic, în situația în care nu respectă normele legale, scopul fiind adoptarea de către aceștia a unei conduite responsabile în societate, în mod special atunci când se deplasează pe drumurile publice.

Nu cu tonul de ,,morală”, ci cu informații clare, exemple reale și discuții deschise, noi, polițiștii, le-am reamintit participanților ce riscuri apar când lași nervii sau neatenția să preia volanul, ce presupune redobândirea permisului de conducere și, mai ales, cum alcoolul și substanțele interzise îți afectează reflexele, acest ultim aspect fiind testat ,, pe pielea lor”, prin intermediul ochelarilor speciali.

Discuțiile au fost sincere, cu exemple reale și au vizat conștientizarea importanței faptului legat de a schimba ceva și evitarea pe viitor a unor decizii care pot costa vieți. Reamintim un lucru simplu: SIGURANȚA ÎN TRAFIC NU E UN SLOGAN! E DESPRE ALEGERILE NOASTRE, ÎN FIECARE ZI!

FII ATENT! FII RESPONSABIL! FII PARTE DIN SCHIMBARE