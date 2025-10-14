INCIDENT. Bebeluș de trei luni, rănit într-un accident rutier în municipiul Satu Mare

Neacordarea de prioritate a dus la coliziunea dintre două autoturisme la intersecția străzilor Ady Endre și Drăganilor

Un bebeluș de trei luni a fost rănit, luni, 13 octombrie, în urma unui accident rutier produs în municipiul Satu Mare, la intersecția străzilor Ady Endre și Drăganilor. Copilul se afla pe bancheta din spate, într-un scaun auto pentru copii, în momentul impactului dintre două autoturisme.

La data de 13 octombrie a.c., în jurul orei 14:56, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea evenimentului rutier.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 50 de ani, din municipiul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism pe strada Drăganilor, nu ar fi respectat semnificația indicatorului „Cedează trecerea”, intrând în coliziune cu un autoturism care circula pe strada Ady Endre, condus de o tânără de 23 de ani, tot din municipiul Satu Mare.

În urma impactului, bebeluşul de 3 luni a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier.