Liga a 2-a: AFC Câmpulung Muscel- CSM Olimpia Satu Mare 3-0 (0-0)

Înfrângere clară și la Câmpulung Muscel!

Echipa lui Bogdan Lobonț coboară pe ultimul loc după un nou eșec dureros

Departe de forma și așteptările de la începutul sezonului, CSM Olimpia Satu Mare continuă seria rezultatelor negative din Liga a II-a. Trupa pregătită de Bogdan Lobonț a pierdut din nou, scor 0–3 pe terenul formației AFC Câmpulung Muscel, echipă care se afla, înaintea meciului, chiar pe ultimul loc al clasamentului.

Pentru Olimpia, a fost un nou „meci al disperării” pierdut fără replică, după 1–4 acasă cu CSC Dumbrăvița.

Cădere totală în repriza secundă

După o primă repriză echilibrată, fără goluri, gazdele au controlat categoric repriza a doua. În decurs de doar 20 de minute, AFC Câmpulung Muscel a tranșat disputa prin reușitele lui Eric Nistor (50’), Alin Cocoș (61’ – penalty) și Valentin Coșereanu (70’ – penalty).

A fost al optulea eșec al sătmărenilor în zece etape, iar echipa revine pe ultimul loc (22), cu doar 4 puncte, toate obținute în deplasare: 1–1 la Șelimbăr și 1–0 la Metalul Buzău.

Lobonț: „Am rămas la cabine în repriza a doua”

După meci, Bogdan Lobonț nu și-a ascuns dezamăgirea:

„După a doua repriză, ce să mai spunem… E foarte simplu! Am rămas la cabine. În prima parte am reușit să echilibrăm un pic la mijlocul terenului, dar până la minutul 20 am fost tot timpul al doilea la minge. Câmpulung a meritat victoria, a fost mai intensă, mai agresivă și a vrut mai mult cele trei puncte. Noi nu ne-am ridicat la nivelul mizei acestui joc.”

Directorul tehnic a subliniat și diferența de determinare:

„Au avut peste 14 cornere, au fost periculoși, eficienți. Din păcate, noi am pierdut două meciuri-cheie – cu Dumbrăvița și Câmpulung – și asta arată că încă nu facem față presiunii.”

„Victoria de la Buzău ne-a făcut mai mult rău decât bine”

În analiza sa, fostul internațional român a explicat că succesul de la Buzău, considerat atunci un moment de descătușare, a avut efect invers asupra echipei:

„Poate victoria de la Buzău ne-a făcut mai mult rău decât bine. După acel meci am pierdut puncte fundamentale. Chiar dacă mai sunt multe etape, am pierdut două meciuri cu echipe care se luptă direct cu noi pentru menținerea în Liga 2. Va fi mult mai dificil de acum înainte.”

Noutate în lot: portarul Dorian Răilean

La partida de la Câmpulung Muscel, Olimpia a avut pe bancă o noutate importantă: portarul Dorian Railean (32 de ani), internațional al Republicii Moldova, cu 18 selecții. Fost jucător la FC Buzău, Fotbal Comuna Recea, Unirea Dej, Chindia Târgoviște și Dinamo București, Răilean a fost legitimat joi, însă a rămas rezervă.

Lobonț a mizat în continuare pe Zsombor Deaky, titularul obișnuit. În lot s-au mai aflat și tinerii portari Darius Văduvă (18 ani), Bence Villi (17 ani) și Alex Crișan (17 ani).

Tot pe bancă s-au regăsit Rareș Moldovan, Mihai Maxineanu și Marius Hosu, ultimul intrând în teren pe final.

AFC CÂMPULUNG MUSCEL – CSM OLIMPIA SATU MARE 3-0

Stadion: Muscelul (Câmpulung Muscel – Argeş).

Arbitru: Eduard Ioniță (Tulcea). Asistenți: Marius Bărbulescu (Bucureşti) și Alexandru Iftime (Buftea – Ilfov). Rezervă: Ionuț Constantinescu (Galaţi). Observator arbitri: Luis Moisescu (Drobeta-Turnu Severin – Mehedinţi). Delegat joc: Simona Rența (Galați).

AFC Câmpulung Muscel: Mărgărit – Dar. Grosu, Gîsă, Bîrzu, Brumă – I. Jenaru (cpt.) – Coșereanu, E. Nistor, Purice, Al. Negrean – Amasihohu (A. Cocoș)

Rezerve: R. Ciubotariu – Andr. Stelea, Dar. Ciurea, Ant. Vlad, Bunel, Ziblim, Al. Andone, Duțan

Antrenor: Alecsandru Popovici

CSM Olimpia: Deaky – Ct. Oanea (cpt.), Al. Sabău, Mat. Marin, Ghazoini – Popșa, Torvund, B. Pinter – Magyari, Cos. Zimța, Văsălie

Rezerve: Răilean – Danu, Stăiculescu, R. Moldovan, Vad. Călugher, Copaci, Hosu, M. Aioanei, Măxineanu

Director tehnic: Bogdan Lobonț.Antrenor: Zoltan Ritli

Urmează testul cu echipa armatei, Steaua, de Ziua Armatei

Etapa următoare programează un meci de foc pentru sătmăreni: CSM Olimpia Satu Mare – Steaua București, sâmbătă, de la ora 11:00, pe teren propriu.

Bucureștenii ocupă locul 5, cu 20 de puncte, și pornesc ca favoriți clari. Pentru Olimpia, confruntarea cu una dintre cele mai solide echipe ale campionatului va fi o nouă ocazie de a arăta că spiritul de luptă nu a dispărut.

Rezultatele etapei a 11-a:

Politehnica Iaşi – CS Dinamo Bucureşti 1-1

Ghindovean 66 / Mălăele 77

Metalul Buzău – CSC Dumbrăviţa 5-1

V. Robu 5, 16, 22, 53, Al. Tudor 87 / Curescu 77

AFC Câmpulung Muscel – CSM Olimpia Satu Mare 3-0

Nistor 50, Cocoș 61, Coșereanu 70

Steaua Bucureşti – CSC Şelimbăr 4-3

Rubio 12, Chipirliu 36, N. Popescu 49, M. Roman 84 / Petrescu 22, Șerban 33, Bucurescu 42

ACS FC Bacău – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-2

/ Heras 13, 90+4

CS Gloria Bistrița – Chindia Târgovişte 3-1

Dos Santos 32, Chiorean 40, Effiom 82 / Honciu 25

FC Voluntari – AFC ASA Târgu Mureş 3-3

I. Gheorghe 4, Nemec 10, Onișa 64 / Bîrnoi 17, V. Bogdan 52, Cruceru 77

CS Afumaţi – ACSM Reşiţa 2-3

Iamandache 30, Mbanga 54 / Modan 8, Dudea 63, Cioiu 84

CS Tunari – Concordia Chiajna 1-1

Ionuț Roșu 73 / Bălașa 35

Ceahlăul Piatra Neamţ – Corvinul Hunedoara 2-3

Anton 67, Davordzie 90+3 / Ribeiro 32 și 78, Albino 34

Foto: Spark Wave Media / AFC Câmpulung Muscel