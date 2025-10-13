INTERVENȚII. Accidente rutiere, misiuni de descarcerare și zeci de intervenții medicale SMURD

Peste 80 de misiuni pentru ISU „Someș” Satu Mare în weekendul 10–12 octombrie

În perioada 10–12 octombrie 2025, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare au desfășurat 80 de intervenții, dintre care 77 au fost misiuni SMURD, pentru acordarea primului ajutor medical calificat și transportul persoanelor la unități spitalicești.

Pe lângă aceste misiuni medicale, pompierii au acționat și în intervenții de descarcerare și salvare a persoanelor implicate în accidente rutiere sau aflate în dificultate.

Accidente rutiere în Ciuperceni și Ghenci

În data de 10 octombrie, echipajele ISU „Someș” au fost solicitate să intervină în două accidente rutiere produse pe raza județului Satu Mare.

Primul eveniment a avut loc la intrarea în localitatea Ciuperceni, unde două autoturisme au fost implicate într-un impact frontal. În urma coliziunii, o persoană a fost găsită încarcerată, dar conștientă.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare, cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și două ambulanțe SMURD. Victima a fost extrasă în siguranță și predată echipajului medical pentru evaluare și transport la spital.

Cel de-al doilea accident s-a produs în localitatea Ghenci, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat în șanț. O persoană a rămas încarcerată.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Carei, cu o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare și un echipaj SAJ. Victima a fost extrasă și predată personalului medical.

Intervenție pentru deblocarea unei uși în Carei

În cursul zilei de 11 octombrie, pompierii au fost solicitați pentru deblocarea unei uși de apartament în municipiul Carei, pe strada Eliberării.

Echipajul a intervenit cu o autospecială de descarcerare, acțiunea fiind finalizată rapid, fără incidente.

Recomandări pentru siguranța locuințelor în sezonul rece

Reprezentanții ISU „Someș” reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor în perioada rece.

„Temperaturile scad, iar mulți dintre noi începem să folosim sobele și alte mijloace de încălzire. Vă rugăm să fiți prudenți! Verificați instalațiile, curățați coșurile de fum și evitați improvizațiile care pot provoca tragedii”, transmit pompierii sătmăreni.

De asemenea, ISU recomandă supravegherea permanentă a focului și folosirea doar a materialelor sigure pentru aprindere.

În caz de urgență, apelați numărul unic 112!