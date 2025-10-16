INTERVENȚII Continuă dotarea serviciilor de urgență în județul Satu Mare

Noi ambulanțe moderne intră în serviciu: investiție în siguranță și vieți salvate

Prefectul Altfatter Tamás a avut joi, 16 octombrie 2025, o întâlnire de lucru la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, alături de colonelul Sergiu Buzduga, inspector-șef al unității, și de membrii echipajului SMURD care deservesc noua ambulanță de tip B, recent intrată în dotarea județului.

Întâlnirea a marcat un nou pas în procesul de modernizare a serviciilor de intervenție și consolidarea capacității de reacție în situații de urgență.

Flotă medicală înnoită: ambulanțe de ultimă generație

În paralel, Serviciul Județean de Ambulanță Satu Mare a recepționat două noi ambulanțe – una de tip B și una de tip C, urmând ca până la sfârșitul anului flota județeană să fie completată cu încă patru vehicule medicale moderne, din totalul de opt ambulanțe alocate în 2025.

Noile autospeciale fac parte dintr-un program național de reînnoire a parcului auto destinat intervențiilor medicale de urgență, menit să reducă timpii de reacție și să asigure îngrijiri de calitate în cele mai critice situații.

Ambulanțele de tip C – terapie intensivă pe roți

Ambulanțele de tip C reprezintă cel mai înalt nivel de dotare și intervenție pre-spitalicească din sistemul de urgență românesc.



Acestea sunt echipate cu monitor-defibrilator multifuncțional, ventilator mecanic de transport, pompe de perfuzie și o trusă completă de medicamente și materiale de urgență, permițând echipajului să ofere suport vital avansat pacienților critici.

Echipajul unei ambulanțe tip C este condus de un medic specializat în medicina de urgență prespitalicească, alături de un asistent medical și un ambulanțier, formând o echipă capabilă să intervină eficient în cele mai complexe cazuri.

Prefectul Altfatter Tamás: „Fiecare ambulanță nouă este o investiție în viață”

Prefectul a subliniat că aceste dotări reprezintă mai mult decât achiziții logistice – ele sunt o investiție directă în viețile cetățenilor și în reziliența comunității sătmărene:

„Continuăm, în mod susținut, dotarea la cele mai înalte standarde a serviciilor de urgență din județul Satu Mare. Modernizarea flotei nu este doar o achiziție de mijloace de transport, ci o investiție directă în capacitatea noastră de a salva vieți.

Fiecare ambulanță care intră în dotare reprezintă o unitate de terapie adusă în prima linie, asigurând că cetățenii primesc îngrijirea esențială în cele mai critice momente. Obiectivul nostru este de a oferi personalului de intervenție cele mai bune instrumente pentru a face față oricărei provocări, întărind astfel reziliența întregii comunități sătmărene.”

Un pas înainte pentru siguranța județului

Prin extinderea și modernizarea dotărilor ISU și SAJ, județul Satu Mare își consolidează capacitatea de reacție în situații de urgență, contribuind la creșterea siguranței și protecției locuitorilor, indiferent de zona în care se află.