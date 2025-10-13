INVESTIȚIE Șase ofertanți se luptă pentru construcția AquaPark Transilvania Therme din Tășnad

Proiectul de peste 138 de milioane de lei promite să transforme Tășnadul într-un pol regional al turismului balnear

Proiectul ambițios al AquaPark-ului Transilvania Therme din Tășnad face un nou pas înainte: șase ofertanți au depus propuneri pentru execuția lucrărilor, potrivit datelor publicate în platforma SEAP și consultate de Economica.net. Licitația lansată de Primăria Tășnad în luna iulie a acestui an marchează începutul unei etape decisive pentru dezvoltarea uneia dintre cele mai importante investiții turistice din nord-vestul României.

Șase oferte pentru un proiect așteptat de ani buni

După ani de discuții și planuri, AquaPark-ul din Tășnad este tot mai aproape de a prinde contur. Procedura de atribuire a contractului pentru execuția lucrărilor este în desfășurare, iar lista celor șase ofertanți include unele dintre cele mai cunoscute companii din domeniul construcțiilor:

Asocierea Proiect Invest (lider) și Ansthall Accent, 3G Sport-IP ;

Asocierea Construcții Bihor (lider) și IGNA Construct, Drum Construct ;

Asocierea Construcții Erbașu (lider) și PALD Engineering, EURAS ;

Asocierea MBG Group (lider) și Drumuri Orășenești SA, ASA CONS România, Blue Ocean ;

Asocierea KESZ Construcții România (lider) și Oberhauser Invest, KESZ Epito Zrt ;

Asocierea DIMEX-2000 Company (lider) și DARO Construct, Hidro Salt B 92.

Valoarea totală estimată a contractului este de 138 de milioane de lei (aproximativ 28 de milioane de euro, fără TVA).

Cum va arăta AquaPark-ul Transilvania Therme

Potrivit documentației din SEAP, proiectul include construirea a două clădiri principale – una destinată activităților turistice și de agrement, și alta pentru depozitarea deșeurilor – precum și amenajarea bazinelor exterioare, a parcărilor și a aleilor pietonale.

Clădirea principală (C1) va avea un regim de înălțime subsol + parter + etaj și va fi nucleul noii infrastructuri balneare. Pe lângă aceasta, clădirea C2, destinată depozitării, va completa funcțional ansamblul.

O investiție majoră pentru turismul din nord-vestul țării

Primăria Tășnad a anunțat în primăvară că investiția totală pentru proiect se ridică la 183 de milioane de euro, finanțarea urmând să provină din surse locale și guvernamentale.

Noul complex balnear va include 12 bazine interioare și exterioare pentru înot, relaxare și tratament, un SPA complet echipat, zonă de joacă pentru copii, restaurante, magazine și 400 de locuri de parcare.

Autoritățile locale estimează că AquaPark-ul va atrage anual aproximativ 200.000 de vizitatori, transformând Tășnadul într-un punct de atracție turistică de nivel regional.

Tășnadul, tot mai aproape de statutul de stațiune balneară modernă

Odată finalizat, AquaPark Transilvania Therme ar urma să devină una dintre cele mai moderne baze de agrement din vestul țării, contribuind la dezvoltarea economică a întregii zone. Pentru locuitorii orașului și pentru turiștii fideli stațiunii termale, proiectul marchează începutul unei noi ere în turismul local.