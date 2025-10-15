Invitație la ediția a 12-a a Cupei Orașului Tășnad

Stațiunea balneară Tășnad va deveni, în perioada 7–9 noiembrie 2025, centrul regional al sportului minții, găzduind Cupa Orașului Tășnad – Turneul Internațional de Șah, ediția a XII-a, competiție de tradiție aflată sub egida Federației Române de Șah și a FIDE.

Evenimentul este organizat de ACS Șah Someș Satu Mare și C.S. Voința Satu Mare, cu sprijinul Primăriei Orașului Tășnad, și se adresează jucătorilor legitimați cu ELO sau CIV sub 2200, categoria Open Under 2200.

Șapte runde de șah la cel mai înalt nivel

Turneul se va desfășura în sistem elvețian, pe durata a șapte runde, fiecare partidă având un timp de joc de 2×1 oră + 30 secunde bonus per mutare, încă din prima mutare.

Competiția va fi raportată oficial la FIDE și FR Șah, oferind participanților posibilitatea de a acumula puncte pentru clasamentele naționale și internaționale.

Deschiderea oficială este programată pentru vineri, 7 noiembrie, ora 14:30, la Ștrandul Termal Tășnad, urmată de primele două runde. Ziua de sâmbătă va aduce trei runde intense, iar duminica – ultimele două, urmate de festivitatea de premiere.

Premii consistente și categorii speciale

Organizatorii pun la dispoziție premii totale brute garantate în valoare de 10.600 lei, dintre care 6.700 lei pentru clasamentul general.

Locul I: 3.000 lei + trofeu

Locul II: 1.500 lei

Locul III: 900 lei

Locul IV: 700 lei

Locul V: 600 lei

Pe lângă acestea, se acordă premii speciale (în total 3.900 lei) pentru categoriile de ELO/CIV, feminin și veterani (+65), precum și cupe, medalii și diplome pentru juniorii la categoriile de vârstă U8, U10, U12 și U14, fete și băieți separat.

Șah și relaxare în inima stațiunii termale

Participanții vor avea parte nu doar de o competiție de înalt nivel, ci și de condiții de relaxare deosebite. Stațiunea Turistică Tășnad, renumită pentru apele sale termale cu proprietăți terapeutice, oferă multiple facilități: bazine interioare și exterioare, zone de camping, hoteluri și pensiuni moderne, dar și posibilități de agrement pentru familiile jucătorilor.

Apa termală este extrasă de la 1.354 metri adâncime și are compoziție clorurată-bicarbonatată, sodică și magneziană, fiind recomandată pentru tratamente reumatice și relaxare generală.

Înscrieri și informații

Taxa de participare este de 180 lei, iar înscrierile se fac în avans, prin plata în contul:

ACS Șah Someș Satu Mare

Banca Intesa San Paolo – RO55 WBAN 0031 9622 2373 RO01

Cod fiscal: 49519745

Pentru detalii suplimentare și înscrieri:

Muntean Ciprian – 0744 86 86 88 (WhatsApp)

ciprimuntean@yahoo.com

Informații despre stațiune: www.tasnad-statiune.ro

O tradiție care continuă

„Cupa Orașului Tășnad” a devenit, în peste un deceniu, una dintre cele mai respectate competiții de șah din nord-vestul României. Cu o atmosferă prietenoasă, dar competitivă, turneul reunește an de an jucători din țară și din străinătate, oferind o îmbinare unică între sport, turism și socializare.

Tășnadul vă așteaptă, în noiembrie, la o nouă ediție a Turneului Internațional de Șah – Cupa Orașului Tășnad, acolo unde pasiunea pentru șah se întâlnește cu ospitalitatea și frumusețea unei stațiuni în plină dezvoltare.