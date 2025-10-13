La un pas de podium, la Napoli

Spadasinele de la CS Satu Mare au avut o evoluție bună în cea de-a doua zi a etapei de la Napoli din cadrul Circuitului European pentru cadeți, reușind să încheie competiția pe locul 4 în clasamentul pe echipe. Fetele noastre au fost la un pas de podium într-un concurs puternic, cu 13 echipe la start.

Echipa României 1, alcătuită din Kurtinecz Johanna, Kurtinecz Júlia și Ilyés Jázmin, a debutat excelent, trecând clar în primul meci de Marea Britanie 1, cu scorul de 45–27. În sferturile de finală, însă, elanul fetelor a fost oprit de Italia 3, gazdele impunându-se cu 45–34.

Reprezentantele Sătmarului au avut șansa să lupte pentru medalia de bronz, în fața primei echipe a Italiei. Meciul a fost spectaculos și tensionat până la ultima tușă: Kurtinecz Johanna a reușit o revenire de senzație în ultimul asalt, însă victoria a revenit în cele din urmă italiencei, scor 43–41.

În competiție a evoluat și România 2, unde clubul SK Satu Mare a fost reprezentat de Tankóczi Fruzsina, care a concurat alături de Thea Bârliga și Ilinca Marinescu. Cele trei sportive au încheiat concursul pe locul 10.