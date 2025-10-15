MANIFESTĂRI. Ziua Armatei României, 25 Octombrie 2025 – programul final al manifestărilor în Satu Mare și Carei

Autoritățile județene și structurile militare au finalizat pregătirile pentru ceremonii și expoziții dedicate eroilor
Mirecuri, 15 octombrie 2025, în Sala Mică de ședințe a Instituției Prefectului Județului Satu Mare, prefectul Altfatter Tamás a convocat o ședință de lucru pentru finalizarea programului manifestărilor prilejuite de Ziua Armatei României – 25 Octombrie 2025, ce se vor desfășura în municipiile Carei și Satu Mare.
La întâlnire au participat reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, comandantul Diviziei a IV-a Gemina, subcomandantul Bazei 71 Forțele Aeriene „General Emanoil Ionescu”, precum și reprezentanți ai primăriilor, Consiliului Județean, Direcției de Sănătate Publică, Serviciului de Ambulanță Județean și Electrica SA.
Coordonare și logistică pentru desfășurarea manifestărilor
În cadrul ședinței au fost stabilite coordonatele logistice și operaționale pentru ceremoniile militare și religioase:
-
Obținerea acordurilor primăriilor pentru desfășurarea evenimentelor
-
Asigurarea sonorizării și a îndrumării circulației
-
Măsuri de protecție și asistență medicală
-
Prezența unui controlor de trafic aerian la antrenamente și la activități
Pregătirile includ și sesiuni de antrenament:
-
23 octombrie – reviste de front și antrenamente întrunite pentru detașamentele Carei și Satu Mare (cazarma Batalionului 52 Geniu)
-
24 octombrie – antrenamente directe la monumente și revizuire tehnică pentru expoziția statică din Carei
Programul manifestărilor din 25 octombrie
Municipiul Satu Mare – Monumentul Ostașului Român (ora 10:00):
-
Prezentarea onorului și salutul Drapelului de luptă
-
Intonarea Imnului Național și serviciu religios
-
Depuneri de coroane și defilarea Gărzii de Onoare
Municipiul Carei – Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român (ora 15:00):
-
Depuneri de coroane și jerbe de flori
-
Alocuțiuni și primirea „Ștafetei Veteranilor”
-
Defilarea Gărzii de Onoare, însoțită de survol aerian cu elicoptere și avioane militare F-16
-
Detașament format din 308 militari, personal ISU și Inspectoratul Județean de Jandarmi
În Carei va avea loc și o expoziție de tehnică militară în Parcul Dendrologic al Castelului Károly, cu transportoare blindate, sisteme de artilerie și echipamente pentru Forțele pentru Operații Speciale (FOS). Expoziția va fi instalată până la 24 octombrie, ora 16:00.
Mesajul prefectului Altfatter Tamás
„Ziua de 25 Octombrie reprezintă un moment de profund respect pentru sacrificiul eroilor și pentru rolul esențial al Armatei Române în securitatea națională. Pregătirile sunt într-un stadiu avansat, iar toate structurile implicate depun eforturi susținute. Invităm toți cetățenii județului Satu Mare să participe la manifestări, ca semn de omagiu și unitate națională.”