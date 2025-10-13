Oșan prins băut și fără permis, dar cu ATV

La data de 11 octombrie a.c., în jurul orei 21.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Gherța Mică, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier în localitatea Tarna Mare, au oprit un vehicul pentru teren variat (ATV), condus un bărbat de 52 de ani, din localitatea Batarci.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.