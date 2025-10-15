More

    PANICĂ!!! Cutremur mare la Satu Mare. A fost simțit în tot orașul

    În ziua de 15 Octombrie 2025, la ora 07:57:20 (ora locală a României), s-a produs în MARAMURES, SATU MARE un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adâncimea de 5.0 km.

    Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 22km SE de Satu Mare, 34km V de Baia Mare, 55km N de Zalau, 87km S de Mukacheve.

    Cutremurul a fost resimțit de mai mulți sătmăreni.

    ”Si eu am simtit o repriză. Adica eram în bucătărie singură , era liniște și mi s-au mișcat dintr -o dată cristalele de la candelabru , adică așa gen au făcut un zgomot mic”, a spus o sătmăreancă.

    ”S-a simțit în două reprize”, a spus un alt sătmărean.

    ”Am crezut că visez. M-am trezit că mi se scutură patul”, a spus un alt sătmărean.

     

