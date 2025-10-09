PERICOL. Două incendii gestionate în aceeași zi de pompierii sătmăreni

Intervențiile rapide la Satu Mare și Homorodu de Jos au prevenit extinderea flăcărilor și pierderi mai mari

Pompierii din cadrul Detașamentului Satu Mare au avut o zi intensă, fiind solicitați să intervină la două incendii produse la interval de doar o oră, în municipiul Satu Mare și în localitatea Homorodu de Jos. Datorită reacției prompte a echipajelor, ambele evenimente au fost ținute sub control, fără victime și fără extinderea flăcărilor la locuințele din apropiere.

Incendiu la o anexă gospodărească în municipiul Satu Mare

Primul incendiu a fost anunțat în jurul orei 12:30, pe strada Curtuiuș din municipiul Satu Mare. Focul a izbucnit la o anexă gospodărească de aproximativ 9 metri pătrați, destinată depozitării lemnelor. La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere cu apă și spumă și zece cadre militare.

Echipajele au acționat eficient, reușind să împiedice propagarea flăcărilor la casa de locuit din apropiere. Potrivit pompierilor, utilizarea focului deschis în spații închise este cauza probabilă a producerii incendiului.

Casă cuprinsă de flăcări la Homorodu de Jos

Cea de-a doua intervenție a avut loc o oră mai târziu, în jurul orei 13:30, pe strada Bisericii din localitatea Homorodu de Jos. O locuință a fost cuprinsă de flăcări, iar pentru lichidarea incendiului au fost mobilizate două autospeciale, 12 subofițeri și un ofițer din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

La acțiune au participat și membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Homorod, iar un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a asigurat evaluarea medicală la fața locului.

Conform primelor cercetări, cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit electric. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la întreaga locuință.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare reamintește cetățenilor importanța respectării normelor de prevenire a incendiilor, în special în ceea ce privește utilizarea focului deschis și verificarea periodică a instalațiilor electrice.

Respectarea acestor reguli simple poate preveni pierderi materiale importante și, mai ales, poate salva vieți.