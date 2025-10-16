Peste 62 de tone de haine și materiale textile vechi, colectate la Satu Mare în ultimele șase luni

La finele lunii martie, pe raza municipiului Satu Mare au fost amplasate 14 containere pentru colectarea deșeurilor textile de la populație. Acestea se află în locații de interes din oraș, sătmărenii având acces facil la acest serviciu.

În aceste containere, în ultimele șase luni, sătmărenii au predat peste 62 de tone de haine și materialele textile vechi. Aceste deșeuri sunt reciclate, iar partea reziduală incinerată, ceea ce este deosebit de important în protejarea mediului.

Containerele sunt instalate în: Cartierul Micro 16 – Aleea Universului între blocurile 7 și 9 (lângă sediul Administrației Domeniului Public) – 3 containere, Piața Someș – 2 containere, Piața Micro 17 – 2 containere, Cartier Carpați 2 – strada Ganea nr. 20 (lângă Magazinul Unicarm) – 2 containere, Piața Mică – 2 containere și Piața Mare – 3 containere.

”Le mulțumim sătmărenilor că folosesc aceste containere doar în scopul pentru care au fost instalate și nu depozitează alte deșeuri decât haine și materiale textile vechi. Îi încurajăm să fie în continuare partenerii noștri în promovarea economiei circulare.

Facem apel la cetățeni să nu depună deșeurile textile la punctele gospodărești sau în jurul acestora, acestea trebuind depuse în containerele speciale de colectare amplasate în oraș”, se arată într-o informare a Primăriei Satu Mare. .

Aruncarea deșeurilor textile lângă punctele gospodărești este interzisă și se sancționează cu amendă între 30.000 și 45.000 lei.