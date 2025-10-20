Pleacă Lobonț, revine Piri Botoș!

Liga a 2-a

– Fostul internațional și-a încheiat luni, pe cale amiabilă, contractul cu CSM Olimpia

CSM Olimpia Satu Mare, ultima clasată în Liga 2, a anunțat încetarea colaborării cu fostul internațional Bogdan Lobonț, cel care ocupa funcția de director tehnic. În continuare, pregătirea echipei va fi asigurată de Zoltan Ritli și Alexandru ”Piri” Botoș.

CSM Olimpia Satu Mare a confirmat, luni după-amiază, despărțirea de Bogdan Lobonț, la doar zece luni după ce acesta se alătura clubului ca director tehnic. Înțelegerea a fost încheiată pe cale amiabilă, în urma rezultatelor slabe din startul sezonului – doar 4 puncte în 10 etape și un golaveraj negativ, 9-27.

„Clubul CSM Olimpia Satu Mare și directorul tehnic Bogdan Lobonț au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării. Venit la Satu Mare în ianuarie 2025, Bogdan Lobonț a avut un rol cheie în promovarea echipei de fotbal a clubului în Liga 2 Casa Pariurilor. Îi mulțumim pentru dedicare și seriozitate și îi dorim mult succes în continuare!”, se arată în comunicatul emis de club.

A vrut să renunțe după eșecul cu Dumbrăvița…

Decizia vine la două zile după eșecul sever din deplasarea de la Câmpulung Muscel (0-3), meci în urma căruia Olimpia a revenit pe ultimul loc al clasamentului. Cu Lobonț în rol de antrenor neoficial, echipa a reușit o singură victorie – 1-0 cu Metalul Buzău – și un egal, 1-1 cu CSC Șelimbăr. În rest, înfrângeri pe linie.

”Am vrut să renunț după eșecul cu Dumbrăvița dar am revenit la echipă cu speranța că vom putea câștiga la Câmpulung Muscel. Am avut toate condițiile sâmbătă dar în repriza a doua am fost de nerecunoscut. ” s-a confesat unor apropiați fostul internațional.

După plecarea antrenorului Alexandru Botoș, la finalul lunii august, Bogdan Lobonț a început să conducă efectiv echipa, deși oficial Zoltan Ritli figura ca antrenor principal, acesta fiind posesorul licenței necesare pentru Liga 2. Totuși, schimbarea de pe bancă nu a produs efectul dorit de conducere.

„Am pierdut două meciuri cheie, cu Dumbrăvița și Câmpulung, și asta spune multe despre capacitatea noastră de a gestiona presiunea. Din păcate, încă nu facem față la nivelul mizei acestor partide”, declara Lobonț după ultimul meci.

Botoș revine, Ritli rămâne „principal”

După despărțirea de Lobonț, clubul a anunțat că noul staff tehnic va fi format din Zoltan Ritli – antrenor principal, Botoș Alexandru „Piri” – antrenor secund și Csorvási Tamás – antrenor cu portarii. Practic, Alexandru Botoș revine la echipă, la șase etape după ce fusese îndepărtat, într-o formulă similară.

Nou-promovata CSM Olimpia Satu Mare traversează o perioadă extrem de dificilă, fiind pentru a șasea oară în acest sezon pe ultimul loc în clasament. Sătmărenii au în față o partidă complicată, sâmbătă, pe teren propriu, împotriva Stelei București, ocupanta locului 5 în Liga 2, cu 20 de puncte.

După doar zece luni de colaborare, mandatul lui Bogdan Lobonț la Satu Mare se încheie cu promovarea în Liga 2, dar și cu un debut de sezon sub așteptări. Rămâne de văzut dacă revenirea lui Botoș și stabilitatea adusă de Ritli vor reuși să redreseze situația unei echipe aflate, din nou, în zona roșie a clasamentului.