Liga a 3-a: Academia Viitorul Cluj Napoca- SC Olimpia MCMXXI Satu Mare 2-2 ( 0-0)

Primul punct din deplasare pentru echipa lui Funicello

L sătmărenii au condus, dar au fost egalați pe final din penalty

Echipa SC Olimpia MCMXXI Satu Mare a obținut al cincilea punct al sezonului în Liga a III-a, și primul din deplasare,după un meci spectaculos încheiat cu scorul de 2–2 pe terenul formației Viitorul Cluj. Rezultatul este o mică surpriză, având în vedere forma bună a clujenilor și deplasarea dificilă a galben-albaștrilor pe terenul sintetic al celor de la Viitorul.

Toate golurile s-au marcat în repriza secundă, într-un interval de timp plin de răsturnări de situație. Gazdele au deschis scorul în minutul 60, dar Duenes Gonzales a egalat rapid, în minutul 64. Doar patru minute mai târziu, Jaylen Drummond a adus-o pe Olimpia în avantaj, 1–2, dând speranțe unei victorii importante în deplasare.

Totuși, cu un minut înainte de final, Viitorul Cluj a primit o lovitură de pedeapsă și a restabilit egalitatea, stabilind scorul final, 2–2. Astfel trupa lui Giuseppe Funicello se întoarce cu un punct prețios de la Cluj, primul obținut din deplasare iar acum urmează un adevărat meci de șase puncte cu Unirea Dej, o contracandidată în lupta pentru evitarea retrogradării.

Rezultate

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – SC Olimpia MCMXXI Satu Mare: 2-2

Unirea Dej – Lotus Băile Felix: 1-2

CS Minaur Baia Mare – Sănătatea Servicii Publice Cluj: 1-0

CSM Sighetu Marmației – Sticla Arieșul Turda: 1-0

Bihorul Beiuș – SCM Zalău: 0-2

Unirea Tășnad – Crișul Sântandrei: 1-1

CLASAMENT

1.Minaur Baia Mare – 24p (21-12) – 9

2.SCM Zalău – 20p (16-8) – 9

3.Unirea Tășnad – 19p (24-11) – 9

4.CSM Sighet – 16p (16-11) – 9

5.Crisul Sântandrei – 15p (14-9) – 9

6.Lotus Băile Felix – 14p (13-10) – 9

7.Sănătatea Cluj – 13p (16-12) – 9

8.Viitorul Cluj – 11p (11-10) – 9

9.Bihorul Beiuș – 7p (6-16) – 9

10.Unirea Dej – 5p (8-12) – 9

11. SC Olimpia MCMXXI Satu Mare – 5p (10-23) – 9

12. Sticla Turda – 1p (4-25) – 9

Etapa viitoare. Vineri, 24 octombrie, 15.00: Sănătatea – Crișul; SCM Zalău – Unirea Tășnad; Băile Felix – CSM Sighet . Sâmbătă, 25 octombrie, 15.00: Arieșul Turda – Bihorul; CS Minaur – Viitorul Cluj; SC Olimpia – Unirea Dej.