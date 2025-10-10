„Promisiunea Zurli” Satu Mare – aventură plină de culoare, cântec și emoție

„Promisiunea Zurli” este noua aventură plină de culoare, cântec și emoție pe care Gașca Zurli o aduce în inimile copiilor și părinților din toată țara. Inspirat de cartea cu același nume scrisă de Mirela Retegan, spectacolul spune o poveste despre legămintele care ne apropie și ne fac mai buni – promisiunile între copii, părinți, bunici, dar și promisiunile către noi înșine.

Pe scenă, cele mai iubite personaje Zurli îi poartă pe spectatori într-un univers magic, unde veselia se împletește cu emoția, iar mesajele simple, dar profunde, ajung direct la inimă. În stilul său inconfundabil, Mirela Retegan transformă fiecare moment într-o lecție de iubire și încredere, amintindu-ne că o promisiune este un pod invizibil între două suflete, construit din grijă și sinceritate.

Publicul va cânta și va dansa pe ritmurile unor piese noi, precum „Astăzi vreau îmbrățișare”, „Promite-mi” și „Îmi place viața mea”, dar și pe melodiile deja consacrate – „Am o căsuță mică”, „Avion cu motor”, „Aramsamsam” sau „Pupici cu sclipici”.

Publicul va fi întâmpinat încă de la intrarea în sala de spectacol, cu o oră înainte de începere, prin surprize pregătite special pentru cei mici. După spectacol, copiii se vor bucura de o întâlnire specială cu Tanti Prezentatoarea și Maya, care îi vor îmbrățișa, vor sta de vorbă și vor face poze cu fiecare.

Cu regia semnată de Eduard Zănoagă și muzica purtând semnăturile compozitorilor Cornel Sorian, Emanuel Mirea, Mihai Alexandru și David (Hahaha Production), „Promisiunea Zurli” promite să fie o experiență completă – un spectacol pe care îl vei purta mereu în suflet.