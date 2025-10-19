Liga a 4-a ELITE DENDIAROM

Recolta Dorolț bate liderul, Talna Orașu Nou, în derby-ul ultimei etape a turului

– meci spectaculos cu un final încins, la Negrești, între Oașul și Turul

Ultima etapă a turului Ligii a 4-a ELITE DENDIAROM a adus și prima înfrângere pentru liderul, Talna Orașu Nou. Echipa antrenată de Ciprian Costea și Laszlo Dioszegyi a cedat la Dorolț după o serie de șase victorii consecutive.

La Negrești, Oașul și Turul au oferit o partidă spectaculoasă cu șapte goluri din care, oșenii, mai inspirați, au luat toate punctele. După un start bun de sezon, Someșul Odoreu e în pierdere de turație, înfrângere sâmbătă acasă cu Victoria Carei.

Derby pe vânt și ploaie la Dorolț

Partida de la Dorolț dintre Recolta și Talna a avut parte de o organizare ireproșabilă dar din păcate nu și de o vreme favorabilă fotbalului. Vântul și apoi ploaia mocănească a dat bătăi de cap jucătorilor celor două formații.

Gazdele au avut un start excelent de partidă și au deschis scorul în minutul 15, prin Raul Raț. Acesta a reluat din 6m în plasă o centrare excelentă de pe partea stângă. Tot Recolta a mai avut o bună oportunitate în minutul 30 doar că portarul Micle a respins de sub transversală. Oaspeții au restabilit egalitatea înainte de pauză după o lovitură de colț,în minutul 40, prin Jakob Larson.

În minutul 50, Richárd Gulya a transformat o lovitură de la 11 metri obținută în urma unui henț. Iar apoi Raț a reușit dubla și a dus scorul la 3-1 în minutul 64 după un șut de la marginea careului, deviat în poartă de un fundaș al oaspeților.

Talna se menține pe prima poziție dar Recolta se poate apropia la trei puncte de lider dacă-și câștigă restanța cu Victoria Carei.

Arbitraj bun asigurat de trioul Seiche-Por-Bathori. Observator Liviu Năstruț.

Primarii…fair play!

Primarii celor două comune, Mihai Găman și Mailat Gavril au dat tonul la fair play cu o strângere de mână prietenească la început de partidă. De altfel primarul din Dorolț e nelipsit de la meciul echipei sale acesta asigurând și asistența medicală la evenimentele sportive din comună.

Recolta: Alex Sugar- N.Meșter, Levente Vincze, Raul Ritli, Gabi Caba, Richard Gulya, Tibor Lakatos, Adrian Varga, Raul Raț, David Vincze, Zoltan Varga.Rezerve: Avram, Aranyos, Laver, C.Varga, Ionescu, Pintye, Kovacs. Antrenor: Sorin Marian.

Talna: Daniel Miclea- Milian Urs, Gabriel Costea, Ciprian Cireap, Alexandru Mărieș, Michel Fedorca, Szucs Krisztian, Larson Jakob, Ștef Raul, Suveg Nandor, Florin Palinciac. Rezerve: Haitaș, Lauruk, Demian, Negreanu, Szucs T., Erdei, Iancău, Escamilla, Balla. Antrenor: Dioszegyi Iosif.

Oașul, victorie spectaculoasă

Formația din Negrești-Oaș, Oașul 1969, a câștigat acasă, 4–3, împotriva celor de la Turul Micula, într-un meci spectaculos cu emoții până la final. Gazdele au condus cu 2–0 la pauză și păreau să aibă jocul sub control, însă oaspeții au revenit pe final, când Alex Bonea a reușit o „dublă” și Cosmin Anton a marcat în minutele de prelungire.

Totuși, oșenii au rezistat și au obținut toate cele trei puncte, consolidându-și poziția secundă în clasament.

Victoria Carei revine de la 0-1și se impune la Odoreu

CSM Victoria Carei a făcut un pas important în clasament, urcând pe locul patru după victoria obținută la Someșul Odoreu, scor 2–1.

Dávid Horváth a fost omul meciului, reușind o dublă decisivă pentru careieni, care au jucat în inferioritate numerică din minutul 67, după eliminarea lui Cosmin Berinde.

Etapa se va încheia duminică, 20 octombrie, de la ora 15:30, la Decebal, unde Unirea II Tășnad va primi vizita echipei CSM Olimpia II Satu Mare (U19).

Liga 4 Elite DendiArom – Etapa a 7-a

Oașul 1969 Negrești Oaș – Turul Micula 4–3 (2–0)

Marcatori: Emanuel Morar (30, 75), Raven Litiles (39), Lucian Homorozan (55) / Alex Bonea (68, 89), Cosmin Anton (90+3).

Recolta Dorolț – Talna Orașu Nou 3–1 (1–1)

Marcatori: Raul Raț (15, 64), Richárd Gulya (50 – penalty) / Jakob Larson (40).

Someșul Odoreu – Victoria Carei 1–2 (1–1)

Marcatori: Darius Wallace (4) / Dávid Horváth (11, 83).

Duminică, ora 15:30:

Unirea II Tășnad / Decebal – Olimpia VSK II Satu Mare (U19)

Arbitri: Ștefan Bathory, asistenți Tibor Juhász, Vlad Ardelean, observator István Petz.

Clasament Liga 4 Elite Dendiarom (după etapa a 7-a)

1. AFCS Talna Orașu Nou – 18p (25–10)

2. Oașul 1969 Negrești Oaș – 13p (33–20)

3. Recolta Dorolț – 12p (12–10)

4. Victoria Carei – 8p (10–12)

5. Turul Micula – 7p (14–16)

6 CSM Olimpia II Satu Mare – 7p (13–15)

7. Someșul Odoreu – 7p (9–13)

8. Unirea II Tășnad – 2p (7–27)