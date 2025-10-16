AJF Satu Mare
Recolta Dorolț-Talna Orașu Nou, derby-ul ultimei etape a turului din ELITE
– Meci interesant sâmbătă la Negrești Oaș între Oașul și Turul Micula
Comisia de Competiții din cadrul AJF Satu Mare a anunțat joi programul meciurilor din acest week end din fotbalul județean.
La nivel de Liga a 4-a ELITE se joacă ultima etapă a turului iar partida de la Dorolț de sâmbătă e cu siguranță cel mai așteptat duel.
Talna, echipa cu punctaj maxim după șase etape va încerca să-și continue seria perfectă și în duelul cu Recolta. Echipa din Dorolț vine după două înfrângeri neașteptate, 0-2 acasă cu Micula și 0-3 la CSM II Olimpia și își dorește o victorie pentru a se apropia de lider.
Tot sâmbătă, Oașul va căuta un nou succes, după 5-2 la Carei doar că adversara de sâmbătă, Turul Micula e într-o revenire evidentă de formă după startul mai puțin reușit.
În Liga a 4-a avem un meci ce se anunță echilibrat la Moftin între campioana Crasna și revelația Frohlich Foieni.
Iată programul ORIENTATIV al partidelor de la acest sfârșit de săptămână:
Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM
Etapa 7
Sâmbătă, 18 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:
Recolta Dorolţ – Talna Oraşu Nou
ORA: 12:30-juniori / 14:30-seniori:
Oaşul 1969 – Turul Micula
ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:
Someşul Odoreu – CSM Victoria Carei
Duminică, 19 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:
Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Olimpia SM II (U19)
Liga a IV-a – Seria A
Etapa 6
Sâmbătă, 18 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 13:00-juniori / 15:00-seniori:
Voinţa Lazuri – Dacia Medieşu Aurit
Duminică, 19 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:
Sportul Botiz – Victoria Apa
ORA: 12:30-seniori:
Voinţa Turţ – Recolta Dorolț II – Dara
Cetate 800 Ardud – Înfrăţirea Tarna Mare, amânat
Seria B
Etapa 8
Vineri, 17 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 16:30-seniori:
Vulturii Santău – Schwaben Kalmandi Cămin (teren Cămin)
Sâmbătă, 18 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 15:30-seniori:
Someşul Oar – Victoria Petreşti
Duminică, 19 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 15:30-seniori:
Ciumeşti – Recolta Sanislău
ORA: 13:00-seniori / 15:30-juniori:
Crasna Moftinu Mic – Frohlich Foieni
ORA: 15:30-seniori:
Viitorul Lucaceni / Berveni – Kneho Urziceni (teren Urziceni)
ORA: 15:30-seniori:
Ghenci 2006 – Real Andrid
ORA: 15:30-seniori:
Unirea Pişcolt – Fortuna Căpleni
Liga a V-a
Etapa 6
Sâmbătă, 18 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 15:30-seniori:
Viitorul Viile Satu Mare – Diferit SM
Duminică, 19 octombrie următoarele meciuri:
ORA: 15:30-seniori:
Il Calcio SM – Livada
ORA: 14:00-seniori:
Prietenia Crucişor – Dacia Supur
ORA: 15:30-seniori:
Platanul Marna – Ugocea Porumbeşti
Voinţa Lazuri II Bercu stă
Olimpia Domăneşti – Voinţa Babţa, amânat