AJF Satu Mare

Recolta Dorolț-Talna Orașu Nou, derby-ul ultimei etape a turului din ELITE

– Meci interesant sâmbătă la Negrești Oaș între Oașul și Turul Micula

Comisia de Competiții din cadrul AJF Satu Mare a anunțat joi programul meciurilor din acest week end din fotbalul județean.

La nivel de Liga a 4-a ELITE se joacă ultima etapă a turului iar partida de la Dorolț de sâmbătă e cu siguranță cel mai așteptat duel.

Talna, echipa cu punctaj maxim după șase etape va încerca să-și continue seria perfectă și în duelul cu Recolta. Echipa din Dorolț vine după două înfrângeri neașteptate, 0-2 acasă cu Micula și 0-3 la CSM II Olimpia și își dorește o victorie pentru a se apropia de lider.

Tot sâmbătă, Oașul va căuta un nou succes, după 5-2 la Carei doar că adversara de sâmbătă, Turul Micula e într-o revenire evidentă de formă după startul mai puțin reușit.

În Liga a 4-a avem un meci ce se anunță echilibrat la Moftin între campioana Crasna și revelația Frohlich Foieni.

Iată programul ORIENTATIV al partidelor de la acest sfârșit de săptămână:

Liga a IV-a ELITE – DENDIAROM

Etapa 7

Sâmbătă, 18 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:

Recolta Dorolţ – Talna Oraşu Nou

ORA: 12:30-juniori / 14:30-seniori:

Oaşul 1969 – Turul Micula

ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:

Someşul Odoreu – CSM Victoria Carei

Duminică, 19 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:

Unirea Tăşnad II / Decebal – CSM Olimpia SM II (U19)

Liga a IV-a – Seria A

Etapa 6

Sâmbătă, 18 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 13:00-juniori / 15:00-seniori:

Voinţa Lazuri – Dacia Medieşu Aurit

Duminică, 19 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 13:30-juniori / 15:30-seniori:

Sportul Botiz – Victoria Apa

ORA: 12:30-seniori:

Voinţa Turţ – Recolta Dorolț II – Dara

Cetate 800 Ardud – Înfrăţirea Tarna Mare, amânat

Seria B

Etapa 8

Vineri, 17 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 16:30-seniori:

Vulturii Santău – Schwaben Kalmandi Cămin (teren Cămin)

Sâmbătă, 18 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 15:30-seniori:

Someşul Oar – Victoria Petreşti

Duminică, 19 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 15:30-seniori:

Ciumeşti – Recolta Sanislău

ORA: 13:00-seniori / 15:30-juniori:

Crasna Moftinu Mic – Frohlich Foieni

ORA: 15:30-seniori:

Viitorul Lucaceni / Berveni – Kneho Urziceni (teren Urziceni)

ORA: 15:30-seniori:

Ghenci 2006 – Real Andrid

ORA: 15:30-seniori:

Unirea Pişcolt – Fortuna Căpleni

Liga a V-a

Etapa 6

Sâmbătă, 18 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 15:30-seniori:

Viitorul Viile Satu Mare – Diferit SM

Duminică, 19 octombrie următoarele meciuri:

ORA: 15:30-seniori:

Il Calcio SM – Livada

ORA: 14:00-seniori:

Prietenia Crucişor – Dacia Supur

ORA: 15:30-seniori:

Platanul Marna – Ugocea Porumbeşti

Voinţa Lazuri II Bercu stă

Olimpia Domăneşti – Voinţa Babţa, amânat