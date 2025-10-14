RECRUTĂRI. IPJ Satu Mare caută candidați pentru școlile de agenți de poliție

Sătmărenii care visează la o carieră în Poliția Română se pot înscrie până la data de 17 octombrie 2025, exclusiv online

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, anunță începerea procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru admiterea la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina și Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, în cadrul sesiunii de admitere septembrie – decembrie 2025.

Procesul se desfășoară în conformitate cu Dispoziția directorului general al Direcției Generale Management Resurse Umane nr. II/12828 din 30.09.2025, privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne.

Locuri disponibile și egalitate de șanse

Pentru această sesiune, cifrele de școlarizare aprobate sunt:

Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – 1.261 locuri (dintre care 20 pentru romi și 10 pentru alte minorități);

Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – 261 locuri (dintre care 2 pentru romi și 2 pentru alte minorități).

Locurile sunt comune pentru femei și bărbați, fără diferențieri de gen sau categorie.

Calendarul admiterii

Procesul de recrutare și selecție se va desfășura după următorul calendar:

Depunerea cererii de înscriere: până la data de 17 octombrie 2025 (exclusiv online);

Constituirea dosarelor de recrutare: până la 3 noiembrie 2025 ;

Evaluarea psihologică: până la 3 noiembrie 2025 ;

Proba de performanță fizică: între 7 și 12 noiembrie 2025 ;

Proba scrisă (verificarea cunoștințelor): 15 noiembrie 2025 ;

Examinarea medicală: între 24 noiembrie și 19 decembrie 2025 ;

Rezultatele finale: până la 24 decembrie 2025.

Condiții și criterii de admitere

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile legale și criteriile specifice stabilite de legislația privind Statutul polițistului, printre care:

cetățenie română și domiciliu în România;

vârsta minimă de 18 ani;

absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat;

aptitudini medicale, fizice și psihologice corespunzătoare;

comportament conform principiilor profesiei de polițist;

lipsa antecedentelor penale;

media la purtare de minimum 9,00 în anii de liceu.

Candidații nu trebuie să aibă tatuaje vizibile pe față, gât sau alte zone ale capului, și nici semne grafice cu conotații politice, rasiste sau discriminatorii.

Înscriere exclusiv online

Înscrierea la concurs se face exclusiv în format electronic, prin transmiterea cererii-tip la adresa de e-mail resurseumane@sm.politiaromana.ro, până la data de 17 octombrie 2025 (inclusiv în weekend).

Documentele necesare (cerere, adeverință medicală, consimțământ informat, autobiografie, declarații etc.) pot fi descărcate de pe site-ul oficial al IPJ Satu Mare: www.sm.politiaromana.ro/cariera/admitere.

Sprijin pentru familiile polițiștilor răniți sau decedați

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare reamintește că, potrivit Ordinului M.A.I. nr. 35/2014 și Ordinului M.A.I. nr. 108/2014, copiii polițiștilor sau ai personalului militar răniți ori decedați în timpul serviciului pot solicita înscrierea în instituțiile de învățământ ale MAI fără susținerea probei scrise, dacă îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege.

O carieră în slujba legii

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare încurajează tinerii sătmăreni să își urmeze vocația și să se alăture unei profesii dedicate siguranței și respectului față de lege.

Pentru detalii suplimentare, candidații pot contacta Serviciul Resurse Umane al IPJ Satu Mare sau pot accesa pagina oficială a instituției.