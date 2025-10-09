SALVARE. Intervenție promptă a pompierilor careieni: un bărbat, salvat după ce a căzut într-o fântână la Berveni

Reacția rapidă a echipajelor de intervenție a făcut diferența între viață și moarte

Momente de tensiune, astăzi, în apropierea localității Berveni, unde un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani a fost salvat de pompierii careieni după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproape șase metri, aflată pe un câmp din afara localității.

Apelul la 112 – primele minute critice



Apelul la numărul unic de urgență 112 a fost primit în jurul orei 15:40, iar în scurt timp au fost mobilizate forțele de intervenție: echipajul SVSU Berveni, o autospecială de intervenție cu șase pompieri din cadrul Detașamentului Carei, un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță și echipajul SMURD TIM.

O intervenție contra cronometru

La doar 11 minute de la apel, la ora 15:51, echipajele ajunse la fața locului au constatat că bărbatul se afla conștient, dar blocat în fântână, cu apa ajunsă până la nivelul genunchilor.

Pompierii au acționat cu promptitudine, utilizând echipamente de salvare din medii ostile pentru a asigura extragerea în siguranță a victimei.

Operațiunea s-a încheiat cu succes la ora 16:05, când bărbatul a fost adus la suprafață în stare stabilă.

Victima, preluată de echipajele medicale

După extragerea din fântână, bărbatul a fost preluat de echipajele medicale prezente la fața locului pentru investigații suplimentare și monitorizare medicală.

Potrivit primelor informații, acesta era cooperant și nu prezenta leziuni majore vizibile.

Spirit de echipă și reacție exemplară

Intervenția de astăzi demonstrează, încă o dată, profesionalismul și spiritul de solidaritate al pompierilor și al voluntarilor SVSU, care au acționat rapid pentru a preveni o posibilă tragedie.

Prin reacția promptă și coordonarea exemplară, forțele de intervenție au reușit să transforme un incident cu potențial fatal într-o misiune de succes.