Samurai Gourmet: Japonia a ajuns în București, prin pasiunea lui Chef Rikito Watanabe și Cooking by Heinner

București, 07 octombrie 2025 – Într-o seară cu ploaie torențială și atenționare de cod roșu, Bucureștiul s-a oprit pentru o incursiune în cultura japoneză autentică. Lansarea colecției Samurai Gourmet, semnată de Chef Rikito Watanabe în colaborare cu Cooking by Heinner, a avut loc la Sanki Ramen Bar, într-o atmosferă vibrantă, plină de emoție, zâmbete și energie bună.

Deși vremea nefavorabilă ar fi putut descuraja pe oricine, invitații au venit în număr mare pentru a-l susține pe Riki și pentru a descoperi o colecție născută din respect, disciplină și pasiune pentru gătit. S-a râs, s-a gătit, s-a povestit, iar ploaia de afară a fost înlocuită cu o ploaie de aplauze și entuziasm înăuntru.

Despre Colecția Samurai Gourmet

Colecția Samurai Gourmet by Cooking by Heinner este o fuziune între tradiția japoneză și spiritul modern al gătitului. Construită în peste un an și jumătate de muncă, această gamă este rezultatul unei colaborări autentice între echipa Cooking by Heinner și Chef Rikito Watanabe – un chef care a adus savoarea japoneză în România și care a dorit ca prin această colecție să facă arta culinară niponă accesibilă pentru toată lumea.

Colecția include 9 cuțite japoneze profesionale și 11 wokuri și oale din inox și aluminiu, fiecare piesă reflectând esența filosofiei japoneze: echilibru, simplitate și respect pentru ingredient.

Cuțitele Samurai Gourmet

Cuțitele au fost create pentru a oferi precizie, control și eleganță, fiind inspirate din modelele tradiționale japoneze folosite de bucătarii profesioniști:

Sashimi, Sujihiki, Nakiri, Santoku, Gyuto, Satarul și cuțitele universale și de decojit.

Fiecare lamă este realizată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, tratat termic pentru durabilitate și claritate în tăiere. Mânerele sunt confecționate din lemn natural, prelucrat cu atenție pentru confort, echilibru și o prindere sigură, ceea ce oferă fiecărui cuțit o personalitate unică.

Din respect pentru materialul natural, cuțitele nu sunt recomandate pentru spălarea în mașina de vase, pentru a menține integritatea lemnului și a prelungi durata de viață a lamei.

Designul este minimalist, dar sofisticat – o expresie a perfecțiunii japoneze și a rafinamentului discret.

„Sunt cuțite care te fac să simți legătura dintre tine și ingredient. Eu le folosesc cu încredere și pot spune că se apropie foarte mult de cele cu care am crescut în Japonia”, a spus Chef Rikito Watanabe.

Vasele și wokurile Samurai Gourmet

Gama de vase și wokuri a fost creată pentru a aduce performanță profesională într-un format accesibil.

Fiecare piesă este realizată din aluminiu, material recunoscut pentru durabilitate și pentru distribuția uniformă a căldurii.

Interiorul are un strat din ceramică neagră mată, iar bazele sunt compatibile cu toate tipurile de plite, inclusiv inducție.

Mânerele ergonomice asigură stabilitate și confort în utilizare, iar designul minimalist, cu linii curate și accente moderne, transformă fiecare vas într-un obiect statement în bucătărie.

„Am vrut ca Samurai Gourmet să nu fie doar frumos, ci și funcțional, robust și ușor de folosit de oricine iubește să gătească. Este despre echilibru – între performanță, design și preț corect”, a declarat Mihai Purdea, Brand Manager Cooking by Heinner.

Calitate premium, accesibilă tuturor

Într-o piață în care produsele japoneze autentice pot fi adesea inaccesibile, Cooking by Heinner și Chef Rikito Watanabe au reușit să creeze o colecție care oferă standardele profesionale ale bucătăriei japoneze la un preț prietenos.

S-a investit în materiale durabile, finisaje de calitate și o execuție atentă, fără a compromite accesibilitatea.

„Este o colecție făcută cu suflet, dar și cu rațiune. Ne-am dorit ca oricine să poată avea acasă un cuțit sau un wok cu ADN japonez, fără să plătească un preț exclusivist. Asta înseamnă pentru noi democratizarea pasiunii pentru gătit”, a completat Isabella Brănișteanu, Owner Thinkegic, agenția care a coordonat proiectul.

O lansare de suflet, în ciuda vremii

Evenimentul de lansare, desfășurat la Sanki Ramen Bar, a fost o adevărată demonstrație de reziliență și pasiune.

Deși afară ploua torențial, invitații au venit pregătiți să trăiască o experiență culinară autentică: live cooking cu Rikito, sesiuni de degustare, socializare și o atmosferă plină de emoție.

Cei prezenți au descoperit nu doar o gamă de produse, ci și o poveste despre curaj, reinventare și recunoștință.

„România mi-a dat o a doua șansă. Samurai Gourmet e modul meu de a spune mulțumesc și de a oferi înapoi tot ce am învățat – respect, echilibru și bucuria de a găti pentru cei dragi”, a spus Riki, emoționat, la finalul evenimentului.

Disponibilitate

Colecția Samurai Gourmet by Cooking by Heinner este disponibilă începând din această săptămână în magazinele partenere și online, inclusiv pe eMAG.

Despre Cooking by Heinner

Fondat în 2014, Cooking by Heinner aduce în bucătăriile românilor combinația perfectă între design, funcționalitate și accesibilitate.

De-a lungul timpului, brandul a colaborat cu nume emblematice ale gastronomiei românești – Chef Cătălin Scărlătescu, Chef Sorin Bontea, Simona Pope și Chef Nicolai Tand –, creând colecții care au redefinit experiența de gătit acasă.

Prin Samurai Gourmet, brandul continuă tradiția parteneriatelor autentice, ducând povestea gătitului japonez mai aproape de pasionații din România.

Despre Network One Distribution

Network One Distribution (NOD) este cel mai mare distribuitor de tehnologie din România, o companie cu acționariat 100% românesc și peste două decenii de experiență în industria de distribuție. Cu o echipă solidă de profesioniști și o rețea extinsă de parteneri la nivel național, NOD susține constant inovația și dezvoltarea pieței locale, oferind produse și soluții care îmbină performanța, designul și accesibilitatea.

În portofoliul său se regăsesc branduri românești care au devenit repere de încredere pentru consumatori, construite cu viziune și respect față de nevoile reale ale oamenilor.