SĂNĂTATE Răcelile se înmulțesc la Satu Mare, dar gripa și COVID-19 rămân sub control

Peste 1.800 de sătmăreni s-au confruntat cu infecții respiratorii într-o singură săptămână, însă autoritățile spun că situația este una normală pentru începutul de sezon rece

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a transmis analiza epidemiologică pentru perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025 (săptămâna 40/2025) privind evoluția infecțiilor respiratorii acute, a gripei și a infecțiilor COVID-19 la nivelul județului.

Situația infecțiilor respiratorii și a gripei în județ

În săptămâna analizată, numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS, pneumonii și gripă) raportate la nivelul județului Satu Mare a fost de 1.887.

Distribuția pe grupe de vârstă arată o incidență mai mare la persoanele cu vârste între 15 și 49 de ani, atât pentru infecțiile respiratorii acute, cât și pentru pneumonii și gripă. Astfel, în rândul copiilor sub un an s-au înregistrat 77 de cazuri de infecții respiratorii, dintre care 12 pneumonii și 2 cazuri de gripă. La grupa 2–4 ani s-au raportat 251 de infecții respiratorii, 20 de pneumonii și 1 caz de gripă, iar la copiii între 5 și 14 ani s-au înregistrat 436 de infecții respiratorii și 54 de pneumonii, fără cazuri de gripă.

Categoria de vârstă 15–49 de ani a înregistrat 541 de cazuri de infecții respiratorii acute, 101 pneumonii și 4 cazuri de gripă, reprezentând segmentul cel mai afectat al populației. La grupa 50–64 de ani s-au raportat 156 de infecții respiratorii, 41 de pneumonii, iar la persoanele peste 65 de ani 109 infecții respiratorii, 80 de pneumonii și 2 cazuri de gripă.

În total, la nivelul județului s-au înregistrat 1.570 de cazuri de infecții respiratorii acute, 308 cazuri de pneumonii și 9 cazuri de gripă.

Vaccinarea antigripală – în curs de desfășurare

Până la data de 5 octombrie 2025, 1.686 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal, vaccinurile fiind prescrise și administrate prin intermediul medicilor de familie. Campania de imunizare va continua pe durata sezonului rece, cu prioritate pentru vârstnici, persoane cu afecțiuni cronice, gravide și personal medical.

COVID-19 – scădere ușoară a numărului de cazuri

În aceeași perioadă, la nivelul județului Satu Mare au fost confirmate 75 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, înregistrându-se o tendință descendentă comparativ cu săptămâna anterioară.

Distribuția cazurilor pe zile a fost următoarea: 15 cazuri luni, 17 marți, 12 miercuri, 6 joi, 9 vineri, 9 sâmbătă și 7 duminică, totalizând cele 75 de îmbolnăviri.

Evoluția infecțiilor respiratorii în județul Satu Mare se menține, în prima parte a sezonului rece, în limitele așteptate pentru această perioadă, fără creșteri alarmante. Autoritățile sanitare recomandă respectarea măsurilor de igienă, evitarea automedicației și prezentarea la medicul de familie la primele semne de boală.