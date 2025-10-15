Sătmăreanul Darius Bota, titular la victoria României U17 cu Azerbaidjan

Naționala U17 a României, alcătuită din juniori născuți după 1 ianuarie 2009, a încheiat în forță turneul de calificare găzduit de Franța. După două remize spectaculoase în fața Israelului și Franței (ambele 1-1), tinerii „tricolori” au spulberat reprezentativa Azerbaidjanului cu 5-1, într-un meci în care sătmăreanul Darius Bota a început ca titular în ofensivă.

Jucătorul crescut la Satu Mare și legitimat acum la Csikszereda a fost o prezență constantă în atacul echipei antrenate de Mircea Diaconescu, contribuind decisiv la penaty-ul obținut de România în remiza cu Franța.

În partida de marți pentru România a marcat prin Niculcea (24’), Marincean (40’), Corlat (65’, penalty) și Rusu (77’, 90+2), reușind o victorie categorică ce le asigură calificarea în Liga A, fază decisivă pentru accederea la Campionatul European U17 din 2026, ce va fi găzduit de Estonia.

Darius Bota a fost înlocuit în minutul 59, după o prestație solidă care a confirmat forma bună a tânărului sătmărean.

În celălalt meci al grupei Franța a trecut la pas de Israel, scor 5-0.

Cu acest succes, România U17 încheie grupa pe locul secund, la doar un pas de Franța, și continuă drumul spre visul european.