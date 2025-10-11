Sătmărenii sunt invitați să predea aparatele electrice vechi în cadrul Zilei Internaționale a Reciclării Deșeurilor Electrice

Astăzi, între orele 10.00 și 16.00, sătmărenii pot preda aparatele electrice și electronice vechi, nefolositoare, în trei puncte provizorii de colectare amplasate în municipiu.

Acțiunea face parte din campania dedicată Zilei Internaționale a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electrocasnice, având ca scop încurajarea colectării selective și a reciclării responsabile.

Cele trei puncte provizorii de colectare sunt amplasate în următoarele locații:

Zona Micro 14 – intersecția Bulevardului Cloșca cu Aleea Târnavei Zona Centru – parcarea de sub podul Decebal Cartierul Solidarității – Piața George Călinescu

Campania de colectare este organizată de Primăria Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu operatorul autorizat The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive.

Prin această inițiativă, autoritățile locale îi încurajează pe cetățeni să adopte un comportament responsabil față de mediu și să contribuie la protejarea resurselor naturale prin reciclare.