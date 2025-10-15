SEISM Cutremur de 4,0 grade resimțit în județul Satu Mare

Seismul, produs în zona Băbășești – Potău – Cărășeu – Culciu, este unul dintre cele mai puternice din ultimele decenii

Un cutremur cu magnitudinea de 4,0 grade pe scara Richter s-a produs în dimineața zilei de 15 octombrie 2025, la ora 07:57:20 (ora locală), în județul Satu Mare, zona Băbășești – Potău – Cărășeu – Culciu.

. Seismul a avut loc la o adâncime de doar 5 kilometri, fiind resimțit clar de locuitorii din municipiul Satu Mare și din localitățile învecinate.

Unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate în ultimele decenii

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs la 22 km sud-est de municipiul Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău și 87 km sud de Mukacheve (Ucraina).

Este unul dintre cele mai puternice cutremure înregistrate în ultimele decenii în această regiune, considerată în general slab seismică.

Martorii: „S-a simțit în două reprize”

Mai mulți sătmăreni au declarat că au simțit mișcarea seismică în dimineața zilei de miercuri.

„Eram în bucătărie, singură, și mi s-au mișcat cristalele de la candelabru. A făcut un zgomot mic, dar clar. Mi-am dat seama imediat că e cutremur”, a povestit o sătmăreancă.

„S-a simțit în două reprize”, a spus un alt locuitor din municipiu.

„Am crezut că visez. M-am trezit că mi se scutură patul”, a adăugat un alt martor.

ISU Satu Mare: fără pagube materiale sau victime

Până la acest moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare anunță că nu au fost semnalate pagube materiale sau victime în urma seismului.

A fost înregistrat un singur apel la 112, provenit din Piața 25 Octombrie, de la un cetățean care a comunicat că a resimțit mișcarea seismică.

Echipaje operative ale ISU efectuează recunoașteri în teren, pentru a evalua eventualele efecte ale cutremurului.

Recomandări pentru populație

Autoritățile reamintesc cetățenilor că, în cazul cutremurelor, sistemul RO-ALERT nu difuzează notificări înainte de producerea acestora.

Ulterior, dacă seismul provoacă efecte grave, pot fi transmise mesaje de avertizare privind măsurile de protecție și punctele de sprijin disponibile.

📘 Ghid de comportare în caz de cutremur:

🔗 https://fiipregatit.ro/ghid/cutremur/

🎥 Reguli de comportare (video):

📺 https://youtu.be/rlEuJdtQrgI

🔗 Informații suplimentare despre RO-ALERT:

https://ro-alert.ro/intrebari-frecvente/