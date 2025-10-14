Sute de elevi și cetățeni, pregătiți în cazul producerii unor situații de urgență

Peste 300 de elevi din școlile sătmărene și peste 100 de cetățeni sunt, începând de luni, mai bine pregătiți în cazul producerii unor situații de urgență, cu prilejul activităților desfășurate în contextul Zilei de 15 octombrie, zi internațională dedicată pentru Reducerea Riscurilor de Dezastre, a conștientizării și educării populației privind riscurile în caz de dezastru.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a fost prezent în mai multe unități de învățământ, dar și în spații publice, cu personal specializat din cadrul Inspecției de Prevenire și Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților, alături de voluntari din cadrul programului „Salvator din pasiune”, pentru a oferi informații utile și demonstrații practice cetățenilor.

Elevii au participat la exerciții interactive, prezentări privind comportamentul în caz de cutremur, incendiu sau alte dezastre, precum și la demonstrații de prim ajutor de bază. Cetățenii au avut, la rândul lor, ocazia de a învăța cum să reacționeze corect în situații de urgență și cum să-și pregătească locuințele sau familia pentru astfel de evenimente.

Activitățile de informare și educare preventivă vor continua, iar ISU Satu Mare își reafirmă angajamentul de a sprijini comunitatea prin exerciții, simulări și prezentări în școli și instituții.

Invităm unitățile de învățământ să ne viziteze în perioada „Școala Altfel”, pentru a descoperi direct de la pompieri cum pot contribui, fiecare în parte, la siguranța comunității.

Pentru mai multe informații sau pentru programări de vizite, școlile pot contacta Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare prin canalele oficiale.