Liga a 4-a ELITE-DENDIAROM

Talna, mai tare ca Someșul!

– Echipa din Orașu Nou are punctaj maxim după șase etape disputate

Talna Orașu Nou e echipa momentului în fotbalul județean. Echipa pregătită de Gabriel Costea și Iosif Dioszegyi a trecut la pas, duminică, și de noupromovata Someșul Odoreu, scor 4-0.

Alex Mărieș a deschis scorul după doar 13 minute de joc, iar până în minutul 20 gazdele aveau deja un avantaj liniștitor de trei goluri. În partea secundă tot cei din Orașu Nou au mai punctat în ciuda eforturilor echipei din Odoreu de a reveni în meci.

S-a încheiat 4-0 în duelul râurilor… Talna-Someșul iar pentru echipa din Orașu Nou urmează derby-ul cu Recolta de la Dorolț.

Recolta a cedat surprinzător, sâmbătă, pe sinteticul de la baza Academiei Partium, 0-3 cu juniorii U19 de la CSM Olimpia.



Partida a fost una echilibrată cu o primă repriză albă fără prea multe reușite fotbalistice.

Echipa din Dorolț nu a reușit să-și impună plusul de experiență și de gbarit iar în ultimele 20 de minute pregătirea fizică superioară a juniorilor de la CSM Olimpia a făcut diferența.

Beniamin Dobie a fost omul finalului de meci. Acesta a rușit o dublă în minutele 73 și 90 și tot el i-a pasat cu altruism colegului Zohorac pentru un 3-0 consemnat în prelungiri.

Pentru CSM II Olimpia urmează o deplasare la Decebal pe terenul unui alt satelit… cel al echipei de liga a 3-a, Unirea Tășnad.

Cu siguranță că la Carei s-a jucat cel mai spectaculos meci al etapei. Victoria a condus cu 2-0 în minutul 63 în duelul cu vicecampioana Oașul iar careienii s-au și văzut cu sacii-n căruță. Doar că finalul a fost unul neașteptat. Oșenii s-au trezit la viață și din minutul 74 au punctat de… cinci ori!

Turul lui Cristi Popa revine la viață după a doua victorie consecutive din campionat, 3-0 cu Unirea II Tășnad-Decebal. Iar pentru miculeni urmează deplasarea la Negrești Oaș.

Urmează ultima etapă a turului de campionat și apoi tot în această toamnă se mai joacă și prima parte a returului.

Rezultatele etapei a 6-a – Liga 4 Elite Dendiarom

Talna Orașu Nou – Someșul Odoreu 4–0 (3–0)

Marcatori: Alexandru Mărieș (13), Szűcs Krisztián (16), Michel Fedorca (20), Ciprian Lauruc (60).

Victoria Carei – Oașul 1969 Negrești-Oaș 2–5 (1–0)

Marcatori: Rareș Nyilvan (18), Cosmin Berindea (63) / Alexander Karaja (74, 80), Vasile Pop (78), Rafael Espinoza (85, 90+2).

Turul Micula – Unirea II/Decebal Tășnad 3–0 (2–0)

Marcatori: Eduard Dobrai (15), Vlad Negrean (45+1), Alex Bonea (90+4).

CSM Olimpia Satu Mare II (U19) – Recolta Dorolț 3–0 (0–0)

Marcatori: Beniamin Dobie (73, 90), Noel Zohorac (90+1).

Rezultate L4 şi L5

Seria A

Victoria Apa – Voinţa Lazuri 1-3

Voinţa Turţ – Sportul Botiz 1-0

Înfrăţirea Tarna Mare – Recolta Dorolț II -Dara

Seria B

Kneho Urziceni – Crasna Moftinu Mic 1-3

Real Andrid – Viitorul Lucăceni / Berveni 3-0 (neprez.)

U. Pişcolt – Vulturii Santău 4-1

Fortuna Căpleni – Ghenci 4-2

Frohlich Foieni – Ciumeşti 0-1

Rec.Sanislău – Someşul Oar 2-1

Vic. Petreşti – Sch. Cămin 0-0

Liga 5

V. Babţa – Platanul Marna 7-2

Dacia Supur – Il Calcio SM 3-1

Diferit – Prietenia Crucişor 2-4

Voinţa Lazuri II Bercu – Viitorul Viile Satu Mare 2-1