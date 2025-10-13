TEATRU. „Dincolo de maci” – un spectacol vizual și sonor ce transcende realitatea

Teatrul Magic Puppet din Cluj aduce la Satu Mare o producție non-verbală captivantă, dedicată publicului de peste 14 ani

Marți, 14 octombrie, de la ora 18:00, sătmărenii sunt invitați să se rupă pentru o oră de cotidian și să pătrundă într-un univers poetic și hipnotic al luminii, sunetului și culorii. Spectacolul „Dincolo de maci”, produs de Teatrul Magic Puppet din Cluj-Napoca, promite o experiență multisenzorială unică, la granița dintre teatru, artă vizuală și meditație emoțională.

O călătorie prin memoria afectivă

„Dincolo de maci” este o producție non-verbală, fără dialog, dar încărcată de expresivitate și simbolism. Publicul este invitat într-o călătorie poetică prin peisajele interioare ale memoriei și emoției, unde fiecare gest, lumină sau sunet are puterea de a evoca stări profunde.

Spectacolul propune o experiență vizuală și sonoră care transcende timpul, reușind să comunice fără cuvinte — prin vibrație, imagine și sugestie.

Tradiție și tehnologie într-un dans teatral fascinant

Producția clujeană combină păpușeria tradițională cu videomapping, design sonor contemporan și o scenografie simbolică, semnată de Răzvan Chendrean.

Regia îi aparține lui Florin Suciu, iar scenariul este creat de Ana Cucu Popescu. Muzica originală, semnată de Max Anchidin, completează perfect atmosfera, iar lumina, gândită de Alexandru Bote, devine ea însăși un personaj.

Pe scenă vor evolua actorii Andreea Ajtai, Dragoș Lupău, Alina Neagoe și Paul Sebastian Popa, într-un spectacol de 60 de minute, recomandat publicului 14+.

Bilete și informații

Biletele pot fi achiziționate de la Agenția Teatrală (str. Horea nr. 6, tel. 0261 712 106 sau 0786 538 580) ori online, pe platforma Biletmaster.

Prețurile sunt de 30 lei (tarif întreg) și 20 lei (reducere).

Un proiect sprijinit de AFCN și UNITER

Spectacolul „Dincolo de maci” este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România, prin Fondul de Timbru Teatral.

Organizatorii subliniază că proiectul nu reprezintă poziția oficială a AFCN, iar responsabilitatea conținutului aparține integral beneficiarului finanțării.